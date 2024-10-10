https://sputnik-georgia.ru/20241010/v-tbilisi-proydet-metrica-fashion-show---inovatsii-i-kultura-290301724.html

В Тбилиси пройдет Metrica Fashion Show – инновации и культура

В Тбилиси пройдет Metrica Fashion Show – инновации и культура

Sputnik Грузия

На мероприятии будут представлены коллекции 25 дизайнеров из более чем 10 стран 10.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-10T12:42+0400

2024-10-10T12:42+0400

2024-10-10T13:10+0400

грузия

культура

новости

тбилиси

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0a/0a/290301548_0:726:2048:1878_1920x0_80_0_0_1ddf6c18886064347741526961d1b469.jpg

ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Первый грузинский модный проект, открывший резиденцию в метавселенной, объединяя физический и цифровой миры моды – Metrica Fashion Show, вновь соберет в Тбилиси представителей модной индустрии со всего мира, сообщают организаторы мероприятия. Одной из главных тем этого сезона станет инновационный подход к моде. На мероприятии соберутся дизайнеры, блогеры, редакторы модных изданий, фотографы, представители культуры и искусства из Грузии, Европы, Центральной и Средней Азии, Японии и других стран.Шоу теперь доступно для глобальной аудитории через виртуальные показы и интерактивные выставки.На мероприятии будут представлены коллекции 25 дизайнеров из более чем 10 стран, включая Грузию, Японию, Саудовскую Аравию, Украину, Грецию, Армению, Казахстан и Туркменистан, который впервые представит свой модный бренд на международной арене. Помимо дизайнеров, в Тбилиси приедут представители посольств Италии, Швеции и Израиля, а также международные гости, что подчеркивает значимость мероприятия для продвижения грузинских дизайнеров и создания международных связей. Одной из главных тем этого сезона станет инновационный подход к моде.

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, культура, новости, тбилиси