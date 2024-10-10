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В Тбилиси пройдет Metrica Fashion Show – инновации и культура
В Тбилиси пройдет Metrica Fashion Show – инновации и культура
Sputnik Грузия
На мероприятии будут представлены коллекции 25 дизайнеров из более чем 10 стран 10.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-10T12:42+0400
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ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Первый грузинский модный проект, открывший резиденцию в метавселенной, объединяя физический и цифровой миры моды – Metrica Fashion Show, вновь соберет в Тбилиси представителей модной индустрии со всего мира, сообщают организаторы мероприятия. Одной из главных тем этого сезона станет инновационный подход к моде. На мероприятии соберутся дизайнеры, блогеры, редакторы модных изданий, фотографы, представители культуры и искусства из Грузии, Европы, Центральной и Средней Азии, Японии и других стран.Шоу теперь доступно для глобальной аудитории через виртуальные показы и интерактивные выставки.На мероприятии будут представлены коллекции 25 дизайнеров из более чем 10 стран, включая Грузию, Японию, Саудовскую Аравию, Украину, Грецию, Армению, Казахстан и Туркменистан, который впервые представит свой модный бренд на международной арене. Помимо дизайнеров, в Тбилиси приедут представители посольств Италии, Швеции и Израиля, а также международные гости, что подчеркивает значимость мероприятия для продвижения грузинских дизайнеров и создания международных связей. Одной из главных тем этого сезона станет инновационный подход к моде.
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грузия, культура, новости, тбилиси
грузия, культура, новости, тбилиси
В Тбилиси пройдет Metrica Fashion Show – инновации и культура
12:42 10.10.2024 (обновлено: 13:10 10.10.2024)
На мероприятии будут представлены коллекции 25 дизайнеров из более чем 10 стран
ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Первый грузинский модный проект, открывший резиденцию в метавселенной, объединяя физический и цифровой миры моды – Metrica Fashion Show, вновь соберет в Тбилиси представителей модной индустрии со всего мира, сообщают организаторы мероприятия.
Одной из главных тем этого сезона станет инновационный подход к моде. На мероприятии соберутся дизайнеры, блогеры, редакторы модных изданий, фотографы, представители культуры и искусства из Грузии, Европы, Центральной и Средней Азии, Японии и других стран.
Шоу теперь доступно для глобальной аудитории через виртуальные показы и интерактивные выставки.
На мероприятии
будут представлены коллекции 25 дизайнеров из более чем 10 стран, включая Грузию, Японию, Саудовскую Аравию, Украину, Грецию, Армению, Казахстан и Туркменистан, который впервые представит свой модный бренд на международной арене.
“Мы гордимся тем, что Metrica Fashion Show стал важной международной платформой, объединяющей моду, культуру и инновации. Это не только про моду, но и про укрепление культурных и деловых связей”, — говорит организатор Гита Джавид.
Помимо дизайнеров, в Тбилиси приедут представители посольств Италии, Швеции и Израиля, а также международные гости, что подчеркивает значимость мероприятия для продвижения грузинских дизайнеров и создания международных связей.
“Поддержка посольств и внимание мировых медиа делают этот показ не просто модным событием, но и культурным явлением,” — отметили организаторы шоу.
Одной из главных тем этого сезона станет инновационный подход к моде.