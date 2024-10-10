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Вниманию тбилисских автомобилистов! Ремонт Цхнетского шоссе завершен
Вниманию тбилисских автомобилистов! Ремонт Цхнетского шоссе завершен
Sputnik Грузия
В рамках проекта были полностью заменены подземные коммуникации на участке дороги длиной 1,3 тысячи метров 10.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-10T17:01+0400
2024-10-10T17:01+0400
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ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Мэрия Тбилиси завершила восстановление дороги, соединяющей пригород столицы Цхнети с районом Ваке, сообщили в пресс-службе городских властей. Восстановление Цхнетского шоссе продолжалось четыре месяца и обошлось столичному бюджету в 15 млн лари ( около 5,5 млн долларов). Ремонт коснулся участка дороги от Цхнетского шоссе, 6 (т. н. островки Багеби) до нового автомобильного моста в поселке Багеби. Как отметил градоначальник, в планах мэрии через несколько месяцев начать ремонт на улице Чолокашвили. В рамках проекта были полностью заменены подземные коммуникации на участке дороги длиной 1,3 тысячи метров. Были устроены тротуары, новая система освещения, расширена автомобильная дорога, а также отремонтированы остановки общественного транспорта. Движение транспорта по Цхнетскому шоссе были запрещено с 15 июня. Ограничение не коснулось лишь местных жителей, которые могли передвигаться по данному маршруту на собственных автомобилях.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, каха каладзе, тбилиси, общество
грузия, новости, каха каладзе, тбилиси, общество
Вниманию тбилисских автомобилистов! Ремонт Цхнетского шоссе завершен
В рамках проекта были полностью заменены подземные коммуникации на участке дороги длиной 1,3 тысячи метров
ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Мэрия Тбилиси завершила восстановление дороги, соединяющей пригород столицы Цхнети с районом Ваке, сообщили в пресс-службе городских властей.
Восстановление Цхнетского шоссе продолжалось четыре месяца и обошлось столичному бюджету в 15 млн лари ( около 5,5 млн долларов). Ремонт коснулся участка дороги от Цхнетского шоссе, 6 (т. н. островки Багеби) до нового автомобильного моста в поселке Багеби.
Как отметили в мэрии, теперь движение по шоссе стало безопаснее и комфортнее как для водителей, так и для пешеходов. Отремонтированную дорогу лично осмотрел мэр столицы Каха Каладзе.
Как отметил градоначальник, в планах мэрии через несколько месяцев начать ремонт на улице Чолокашвили.
В рамках проекта были полностью заменены подземные коммуникации на участке дороги длиной 1,3 тысячи метров. Были устроены тротуары, новая система освещения, расширена автомобильная дорога, а также отремонтированы остановки общественного транспорта.
Движение транспорта по Цхнетскому шоссе были запрещено с 15 июня. Ограничение не коснулось лишь местных жителей, которые могли передвигаться по данному маршруту на собственных автомобилях.