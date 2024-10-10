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Вниманию тбилисских автомобилистов! Ремонт Цхнетского шоссе завершен

Вниманию тбилисских автомобилистов! Ремонт Цхнетского шоссе завершен

Sputnik Грузия

В рамках проекта были полностью заменены подземные коммуникации на участке дороги длиной 1,3 тысячи метров 10.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-10T17:01+0400

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ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Мэрия Тбилиси завершила восстановление дороги, соединяющей пригород столицы Цхнети с районом Ваке, сообщили в пресс-службе городских властей. Восстановление Цхнетского шоссе продолжалось четыре месяца и обошлось столичному бюджету в 15 млн лари ( около 5,5 млн долларов). Ремонт коснулся участка дороги от Цхнетского шоссе, 6 (т. н. островки Багеби) до нового автомобильного моста в поселке Багеби. Как отметил градоначальник, в планах мэрии через несколько месяцев начать ремонт на улице Чолокашвили. В рамках проекта были полностью заменены подземные коммуникации на участке дороги длиной 1,3 тысячи метров. Были устроены тротуары, новая система освещения, расширена автомобильная дорога, а также отремонтированы остановки общественного транспорта. Движение транспорта по Цхнетскому шоссе были запрещено с 15 июня. Ограничение не коснулось лишь местных жителей, которые могли передвигаться по данному маршруту на собственных автомобилях.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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