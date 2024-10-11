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Ураган "Милтон" обрушился на США и Кубу

Ураган "Милтон" обрушился на США и Кубу

Sputnik Грузия

Почти 3 миллиона жителей американской Флориды остались без электричества из-за обрушившегося в ночь на четверг на побережье штата урагана "Милтон". Смотрите в... 11.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-11T13:32+0400

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По данным телеканала NBC, жертвами стихии стали по меньшей мере 14 человек. Более 2,8 миллиона жителей Флориды остаются без электричества – об этом свидетельствуют данные мониторингового портала PowerOutage.us. Кроме того, по словам главы регионального Управления по чрезвычайным ситуациям Кевина Гатри, во Флориде были разрушены около 125 домов.

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