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Ураган "Милтон" обрушился на США и Кубу
Ураган "Милтон" обрушился на США и Кубу
Sputnik Грузия
Почти 3 миллиона жителей американской Флориды остались без электричества из-за обрушившегося в ночь на четверг на побережье штата урагана "Милтон". Смотрите в... 11.10.2024, Sputnik Грузия
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По данным телеканала NBC, жертвами стихии стали по меньшей мере 14 человек. Более 2,8 миллиона жителей Флориды остаются без электричества – об этом свидетельствуют данные мониторингового портала PowerOutage.us. Кроме того, по словам главы регионального Управления по чрезвычайным ситуациям Кевина Гатри, во Флориде были разрушены около 125 домов.
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фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, куба, флорида, сша, в мире, происшествия
Ураган "Милтон" обрушился на США и Кубу 13:32 11.10.2024 (обновлено: 14:04 11.10.2024)
Почти 3 миллиона жителей американской Флориды остались без электричества из-за обрушившегося в ночь на четверг на побережье штата урагана "Милтон". Смотрите в фотоленте Sputnik снимки разрушительных последствиях урагана
По данным телеканала NBC, жертвами стихии стали по меньшей мере 14 человек. Более 2,8 миллиона жителей Флориды остаются без электричества – об этом свидетельствуют данные мониторингового портала PowerOutage.us.
Кроме того, по словам главы регионального Управления по чрезвычайным ситуациям Кевина Гатри, во Флориде были разрушены около 125 домов.
© AP Photo / Marta Lavandier
Ураган достиг суши около половины четвертого утра по минскому времени в четверг, 10 октября.
Ураган достиг суши около половины четвертого утра по минскому времени в четверг, 10 октября.
© AP Photo / Rebecca Blackwell
И хотя по факту ему была присвоена третья категория (максимальная скорость ветра достигала 57 м/с), последствия все равно серьезные.
И хотя по факту ему была присвоена третья категория (максимальная скорость ветра достигала 57 м/с), последствия все равно серьезные.
© AP Photo / Matthew Dominick/NASA
Вид на ураган "Милтон" с Международной космической станции во вторник, 8 октября.
Вид на ураган "Милтон" с Международной космической станции во вторник, 8 октября.
© AP Photo / Ramon Espinosa
Люди фотографируют брызги от волн, разбивающихся о морскую дамбу Малекон, вызванные прохождением урагана "Милтон" в Мексиканском заливе в Гаване, Куба.
Люди фотографируют брызги от волн, разбивающихся о морскую дамбу Малекон, вызванные прохождением урагана "Милтон" в Мексиканском заливе в Гаване, Куба.
© AP Photo / Ramon Espinosa
Мужчина и его собака прислонились к дамбе Малекон, играя в воде, которая падает на тротуар из-за урагана "Милтон", проходящего через Мексиканский залив.
Мужчина и его собака прислонились к дамбе Малекон, играя в воде, которая падает на тротуар из-за урагана "Милтон", проходящего через Мексиканский залив.
© AP Photo / Julio Cortez
Страховой эксперт выглядывает из двери отеля, где он пережидает ураган "Милтон".
Страховой эксперт выглядывает из двери отеля, где он пережидает ураган "Милтон".
© AP Photo / Julio Cortez
Сотрудник буксировочной компании взбирается на дерево и жестами общается с коллегами возле отеля, где они пережидают ураган "Милтон".
Сотрудник буксировочной компании взбирается на дерево и жестами общается с коллегами возле отеля, где они пережидают ураган "Милтон".
© AP Photo / Julio Cortez
Сотрудник буксировочной компании идет по парковке, чтобы проверить трейлер, припаркованный возле отеля, где он пережидает ураган "Милтон" с коллегами.
Сотрудник буксировочной компании идет по парковке, чтобы проверить трейлер, припаркованный возле отеля, где он пережидает ураган "Милтон" с коллегами.
© AP Photo / Rebecca Blackwell
Предыдущий сильный ураган обрушился на США в сентябре, он получил имя "Хелен" и стал причиной гибели более 200 человек.
Предыдущий сильный ураган обрушился на США в сентябре, он получил имя "Хелен" и стал причиной гибели более 200 человек.
© AP Photo / Ramon Espinosa
Ущерб от урагана оценивается на данный момент примерно в 35 миллиардов долларов США.
Ущерб от урагана оценивается на данный момент примерно в 35 миллиардов долларов США.