https://sputnik-georgia.ru/20241011/dialog-narodov-rf-i-gruzii-ne-preryvalsya---peskov-o-smyagchenii-vizovogo-rezhima-290324204.html

Диалог народов РФ и Грузии не прерывался – Песков о смягчении визового режима

Диалог народов РФ и Грузии не прерывался – Песков о смягчении визового режима

Sputnik Грузия

Межгосударственные отношения – это одно, а гуманитарные отношения, когда речь идет о диалоге народов – другое, сказал Песков 11.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-11T18:53+0400

2024-10-11T18:53+0400

2024-10-11T19:02+0400

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россия отменила визы для граждан грузии

грузино-российские отношения

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ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Диалог народов России и Грузии не прерывался, межгосударственные отношения – это одно, гуманитарные – другое, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя смягчение визового режима в РФ для граждан Грузии. Президент РФ Владимир Путин ранее своим указом расширил безвизовый режим на граждан Грузии, въезжающих в Россию в целях работы либо на срок более 90 дней.Россия ввела визовый режим для граждан Грузии в 2000 году. Грузия отменила визы в одностороннем порядке в начале 2012 года.В мае 2023 года указом президента России Владимира Путина был введен безвизовый режим для граждан Грузии, за исключением тех граждан Грузии, которые въезжают в Россию с целью работы на срок более чем на три месяца.Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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россия, политика, новости, грузия, дмитрий песков, владимир путин, россия отменила визы для граждан грузии, грузино-российские отношения