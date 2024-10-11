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Как работы уличных художников стали новой достопримечательностью Тбилиси? – видео

Как работы уличных художников стали новой достопримечательностью Тбилиси? – видео

Sputnik Грузия

В Тбилиси не закрашивают настенные художества, а наоборот – гордятся ими и поощряют уличных художников. О том, как муралы стали новой достопримечательностью... 11.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-11T16:46+0400

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В 2019 году в Тбилиси состоялся первый Tbilisi Mural Fest под лозунгом "Улица – наша галерея". В нем приняли участие не только местные, но и известные художники из других стран. С тех пор фестиваль проводят ежегодно. Задача проекта – превратить обычные здания в арт-объекты, и с ней художники справляются на все сто.

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