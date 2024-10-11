https://sputnik-georgia.ru/20241011/kakoy-budet-pogoda-v-gruzii-v-blizhayshie-dni--prognoz-po-regionam-290322483.html

Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни – прогноз по регионам

Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни – прогноз по регионам

Sputnik Грузия

В Тбилиси ожидается ясная погода до вечера 12 октября, а 13-15 октября будет облачно и дождливо 11.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-11T18:15+0400

2024-10-11T18:15+0400

2024-10-11T18:15+0400

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прогноз погоды в грузии

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ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Синоптики прогнозируют местами дождь на территории Грузии, на фоне теплой погоды 12 октября, а с 13 по 15 октября ожидается похолодание и дожди, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды. Согласно прогнозу синоптиков, в Тбилиси ожидается ясная погода до вечера 12 октября, а 13-15 октября будет облачно и дождливо. Температура воздуха днем составит 17-19 градусов тепла. В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) ожидается теплая погода без осадков до второй половины дня 13 октября, затем похолодает и пойдет дождь. Температура воздуха днем составит 19-21 градус тепла. В низинах Западной Грузии (Зестафони, Кутаиси, Самтредиа, Зугдиди, Мартвили, Озургети) также прогнозируется теплая погода без осадков до второй половины дня 13 октября, а затем похолодает и пойдет дождь. Температура воздуха днем опустится до 18-20 градусов тепла. В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло, перевал Рикоти) синоптики ожидают прохладную и дождливую погоду со второй половины дня 13 октября. Температура воздуха днем составит 16-20 градусов тепла. В высокогорных районах Западной Грузии (Местия, Бахмаро) синоптики также прогнозируют прохладную и дождливую погоду, температура воздуха днем составит 11-16 градусов тепла. В Квемо и Шида Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) местами ожидается дождь на фоне тепла 12 октября, а 13-15 октября будет прохладно и временами дождливо. Температура воздуха днем составит 17-20 градусов тепла. В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) синоптики 12 числа ожидают местами дождь на фоне сравнительно теплой погоды, а 13-15 октября ожидается прохладная и временами дождливая погода. Днем температура воздуха составит 16-19 градусов тепла. В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури) прогнозируется местами дождь на фоне тепла, а 13-15 октября – прохладная погода и временами дождь. Температура воздуха днем составит 13-18 градусов тепла. В высокогорных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) 12 октября местами ожидается дождь. 13-15 октября будет сравнительно холодно, и пойдет дождь. Температура воздуха днем составит 7-12 градусов тепла.

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погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии