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Новые правила перевозки пассажиров будут действовать в Грузии с 1 января

Новые правила перевозки пассажиров будут действовать в Грузии с 1 января

Sputnik Грузия

Весь междугородний транспорт в стране теперь будет ездить только от автовокзала до автовокзала 11.10.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Микроавтобусы с 1 января 2025 больше не будут ездить по дальним маршрутам, в том числе из Тбилиси в Батуми, Кутаиси, Зугдиди и так далее, соответствующее решение приняло министерство экономики в рамках реформы междугородних перевозок. С 1 февраля 2024 года вступил в силу закон, регулирующий работу автовокзалов и междугородние и внутренние перевозки пассажиров. Власти обещают полностью завершить реформу до мая 2025 года. Согласно одному из постановлений Минэкономики, осуществлять перевозки между населенными пунктами, находящимися на расстоянии более чем 150 километров, имеют право только транспортные средства категории М3 весом более 5 тонн, рассчитанные на более чем 8 сидячих мест – которые в законодательстве определены как автобусы. "Согласно статистике, в стране зарегистрировано более 5 526 технически исправных транспортных средств категории М3. Отсюда большая часть будет задействована на этих маршрутах", - говорится в заявлении министерства экономики Грузии. По данным Минэкономики, о новшестве известно перевозчикам, и они взяли на себя обязательство сменить транспорт на соответствующий необходимой категории. Весь междугородний транспорт в стране теперь будет ездить только от автовокзала до автовокзала. Регулярные пассажирские перевозки в границе муниципалитетов будут осуществляться по строго установленным маршрутам.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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