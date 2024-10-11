https://sputnik-georgia.ru/20241011/otkryta-doroga-v-obezd-batumi-290322196.html
Открыта дорога в объезд Батуми
Открыта дорога в объезд Батуми
Sputnik Грузия
Новая дорога начинается возле поселка Махинджаури и заканчивается в Хелвачаури 11.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-11T16:44+0400
2024-10-11T16:44+0400
2024-10-11T17:00+0400
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новости
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махинджаури
ираклий кобахидзе
департамент автомобильных дорог
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ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Завершилось строительство дороги в объезд черноморского курортного города Батуми, которая является частью стратегического европейского автомобильного маршрута, а также имеет особое значение для развития города, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на церемонии открытия объездной дороги Батуми. Проект дороги в объезд Батуми – один из самых масштабных инфраструктурных проектов в Грузии. В рамках проекта построена 14-километровая двухполосная асфальтобетонная дорога, 20 мостов и пять тоннелей. До этого единственная дорога проходила через туристическую и жилую зону, что затрудняло движение международного транзитного транспорта. По словам Кобахидзе, дорога объезжает Батуми и полностью освобождает город от транзитного движения. Новая дорога начинается возле поселка Махинджаури и заканчивается в Хелвачаури, хотя через транспортные узлы связана с окрестными поселениями и различными районами Батуми. "43% транспорта, движущегося по старой дороге, будет ездить через объездную дорогу Батуми, благодаря чему город значительно разгрузится, улучшатся условия жизни и отдыха в Батуми, увеличится пропускная способность дорог и транзитный грузооборот. Со всех точек зрения эта объездная дорога очень важна для развития страны, региона и города Батуми", - отметил премьер. По словам Кобахидзе, Батуми признан рядом авторитетных организаций растущим туристическим направлением Европы и лучшим местом для инвестиций. Глава правительства отметил, что город постоянно развивается, и государство поддерживает его правильным планом, и эта поддержка будет продолжаться и в дальнейшем. Как отметил Кобахидзе, одна из главных задач правительства – усиление связной функции Грузии и развитие транзитной функции. Также, по словам премьера, уже в 2025 году из Тбилиси в Батуми можно будет добраться полностью по магистральной дороге, а время в пути составит три часа, что важно для улучшения мобильности, развития регионов, в частности Аджарии, туризма и т.д. "В следующем году для развития этого транспортного коридора мы начинаем строительство дороги Батуми-Сарпи, которая будет объезжать еще три курортных поселка – Гонио, Квариати и Сарпи, а также начнется строительство дополнительного двухполосного участка объездной дороги Кобулети", - сказал премьер. По информации Мининфраструктуры, этот международный коридор важен для торговых отношений между странами Западной и Восточной Европы, для туристических поездок и культурных связей. Проект строительства Батумской объездной дороги был осуществлен в рамках кредитов, полученных от Азиатского банка развития (АБР) и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ), при софинансировании государственного бюджета. Стоимость проекта составила 330 миллионов лари (121,3 миллиона долларов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, батуми, махинджаури, ираклий кобахидзе, департамент автомобильных дорог
грузия, новости, общество, батуми, махинджаури, ираклий кобахидзе, департамент автомобильных дорог
Открыта дорога в объезд Батуми
16:44 11.10.2024 (обновлено: 17:00 11.10.2024)
Новая дорога начинается возле поселка Махинджаури и заканчивается в Хелвачаури
ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Завершилось строительство дороги в объезд черноморского курортного города Батуми, которая является частью стратегического европейского автомобильного маршрута, а также имеет особое значение для развития города, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на церемонии открытия объездной дороги Батуми.
Проект дороги в объезд Батуми – один из самых масштабных инфраструктурных проектов в Грузии. В рамках проекта построена 14-километровая двухполосная асфальтобетонная дорога, 20 мостов и пять тоннелей. До этого единственная дорога проходила через туристическую и жилую зону, что затрудняло движение международного транзитного транспорта.
"Хочу всех поздравить с открытием объездной магистральной дороги Батуми. Эта дорога является частью стратегического европейского дорожного маршрута, а также имеет особое значение для развития Батуми как города-курорта", - заявил Кобахидзе.
По словам Кобахидзе, дорога объезжает Батуми и полностью освобождает город от транзитного движения. Новая дорога начинается возле поселка Махинджаури и заканчивается в Хелвачаури, хотя через транспортные узлы связана с окрестными поселениями и различными районами Батуми.
"43% транспорта, движущегося по старой дороге, будет ездить через объездную дорогу Батуми, благодаря чему город значительно разгрузится, улучшатся условия жизни и отдыха в Батуми, увеличится пропускная способность дорог и транзитный грузооборот. Со всех точек зрения эта объездная дорога очень важна для развития страны, региона и города Батуми", - отметил премьер.
По словам Кобахидзе, Батуми признан рядом авторитетных организаций растущим туристическим направлением Европы и лучшим местом для инвестиций.
"Это город четырех сезонов, получивший "Оскар" в сфере туризма", - отметил он.
Глава правительства отметил, что город постоянно развивается, и государство поддерживает его правильным планом, и эта поддержка будет продолжаться и в дальнейшем.
Как отметил Кобахидзе, одна из главных задач правительства – усиление связной функции Грузии и развитие транзитной функции.
"На пути к достижению этой цели мы уже имеем весьма ощутимые результаты – на территории Грузии для автомобильного транспорта уже используется 355 км автомагистралей, 287 км из которых построены при нашем правительстве с 2012 года, чем мы можем особенно гордиться", - сказал премьер.
Также, по словам премьера, уже в 2025 году из Тбилиси в Батуми можно будет добраться полностью по магистральной дороге, а время в пути составит три часа, что важно для улучшения мобильности, развития регионов, в частности Аджарии, туризма и т.д.
"В следующем году для развития этого транспортного коридора мы начинаем строительство дороги Батуми-Сарпи, которая будет объезжать еще три курортных поселка – Гонио, Квариати и Сарпи, а также начнется строительство дополнительного двухполосного участка объездной дороги Кобулети", - сказал премьер.
По информации Мининфраструктуры, этот международный коридор важен для торговых отношений между странами Западной и Восточной Европы, для туристических поездок и культурных связей.
Проект строительства Батумской объездной дороги был осуществлен в рамках кредитов, полученных от Азиатского банка развития (АБР) и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ), при софинансировании государственного бюджета.
Стоимость проекта составила 330 миллионов лари (121,3 миллиона долларов).