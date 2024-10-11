https://sputnik-georgia.ru/20241011/vybory-v-parlament-gruzii-tsik-otkroet-dopolnitelnye-uchastki-za-rubezhom-290324992.html
Выборы в парламент Грузии: ЦИК откроет дополнительные участки за рубежом
Выборы в парламент Грузии: ЦИК откроет дополнительные участки за рубежом
Sputnik Грузия
Дополнительные участки будут открыты для 30 326 избирателей, прошедших регистрацию для участия в выборах после 26 сентября 11.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-11T20:32+0400
2024-10-11T20:32+0400
2024-10-11T20:32+0400
парламентские выборы
политика
грузия
новости
цик грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/14/249501650_0:238:2992:1921_1920x0_80_0_0_398d874091826a192477ad34d00a3a71.jpg
ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Центральная избирательная комиссия приняла решение об открытии семи дополнительных избирательных участков за рубежом, заявил председатель ЦИК Георгий Каландаришвили. Изначально ЦИК заявил об открытии 60 избирательных участках в 42 странах для 65 508 избирателей. Дополнительные участки будут открыты для 30 326 избирателей, прошедших регистрацию для участия в выборах после 26 сентября. Речь идет об открытии участков в Нью-Йорке, Берлине, Барселоне, Риме, Афинах, Салониках и Париже. Что касается вероятного закрытия избирательного участка в израильском городе Рамат-Гана, на основании ходатайства МИД Грузии из-за угрозы безопасности граждан, по словам главы ЦИК, решение будет принято позже. Избирательные участки, согласно закону, были созданы на основе полученной из МИД информации. Избирательный участок может быть открыт за рубежом для не менее 50 и не более 3 тысяч избирателей, находящихся на консульском учете. ЦИК ранее отметил, что к предстоящим парламентским выборам открывается больше избирательных участков, чем было на предыдущих выборах в 2020 году. Даже там, где их не было ни на одних выборах: в ОАЭ, Финляндии, Южной Корее и Австралии. Для голосования на выборах за пределами страны гражданин Грузии должен находиться на консульском учете или быть зарегистрированным за границей согласно действующему в Грузии законодательству.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/14/249501650_477:227:2841:2000_1920x0_80_0_0_7fb9ddc1a8dee5c11a601ff8ba579e8f.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
политика, грузия, новости, цик грузии
политика, грузия, новости, цик грузии
Выборы в парламент Грузии: ЦИК откроет дополнительные участки за рубежом
Дополнительные участки будут открыты для 30 326 избирателей, прошедших регистрацию для участия в выборах после 26 сентября
ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Центральная избирательная комиссия приняла решение об открытии семи дополнительных избирательных участков за рубежом, заявил председатель ЦИК Георгий Каландаришвили.
Изначально ЦИК заявил об открытии 60 избирательных участках в 42 странах для 65 508 избирателей.
Дополнительные участки будут открыты для 30 326 избирателей, прошедших регистрацию для участия в выборах после 26 сентября.
Речь идет об открытии участков в Нью-Йорке, Берлине, Барселоне, Риме, Афинах, Салониках и Париже.
"К существующим избирательным участкам во всех семи локациях будет добавлено по одному участку", - заявил Каландаришвили.
Что касается вероятного закрытия избирательного участка в израильском городе Рамат-Гана, на основании ходатайства МИД Грузии из-за угрозы безопасности граждан, по словам главы ЦИК, решение будет принято позже.
Избирательные участки, согласно закону, были созданы на основе полученной из МИД информации. Избирательный участок может быть открыт за рубежом для не менее 50 и не более 3 тысяч избирателей, находящихся на консульском учете.
ЦИК ранее отметил, что к предстоящим парламентским выборам открывается больше избирательных участков, чем было на предыдущих выборах в 2020 году. Даже там, где их не было ни на одних выборах: в ОАЭ, Финляндии, Южной Корее и Австралии.
Для голосования на выборах за пределами страны гражданин Грузии должен находиться на консульском учете или быть зарегистрированным за границей согласно действующему в Грузии законодательству.