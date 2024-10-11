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Государственный флаг Грузии. Самый высокий флагшток в столице страны - Sputnik Грузия, 1920, 01.10.2024
Парламентские выборы
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Выборы в парламент Грузии: ЦИК откроет дополнительные участки за рубежом
Выборы в парламент Грузии: ЦИК откроет дополнительные участки за рубежом
Sputnik Грузия
Дополнительные участки будут открыты для 30 326 избирателей, прошедших регистрацию для участия в выборах после 26 сентября 11.10.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Центральная избирательная комиссия приняла решение об открытии семи дополнительных избирательных участков за рубежом, заявил председатель ЦИК Георгий Каландаришвили. Изначально ЦИК заявил об открытии 60 избирательных участках в 42 странах для 65 508 избирателей. Дополнительные участки будут открыты для 30 326 избирателей, прошедших регистрацию для участия в выборах после 26 сентября. Речь идет об открытии участков в Нью-Йорке, Берлине, Барселоне, Риме, Афинах, Салониках и Париже. Что касается вероятного закрытия избирательного участка в израильском городе Рамат-Гана, на основании ходатайства МИД Грузии из-за угрозы безопасности граждан, по словам главы ЦИК, решение будет принято позже. Избирательные участки, согласно закону, были созданы на основе полученной из МИД информации. Избирательный участок может быть открыт за рубежом для не менее 50 и не более 3 тысяч избирателей, находящихся на консульском учете. ЦИК ранее отметил, что к предстоящим парламентским выборам открывается больше избирательных участков, чем было на предыдущих выборах в 2020 году. Даже там, где их не было ни на одних выборах: в ОАЭ, Финляндии, Южной Корее и Австралии. Для голосования на выборах за пределами страны гражданин Грузии должен находиться на консульском учете или быть зарегистрированным за границей согласно действующему в Грузии законодательству.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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политика, грузия, новости, цик грузии
политика, грузия, новости, цик грузии

Выборы в парламент Грузии: ЦИК откроет дополнительные участки за рубежом

20:32 11.10.2024
© photo: Sputnik / Alex ShlamovЦентральная Избирательная комиссия Грузии. Здание ЦИК
Центральная Избирательная комиссия Грузии. Здание ЦИК - Sputnik Грузия, 1920, 11.10.2024
© photo: Sputnik / Alex Shlamov
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Дополнительные участки будут открыты для 30 326 избирателей, прошедших регистрацию для участия в выборах после 26 сентября
ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Центральная избирательная комиссия приняла решение об открытии семи дополнительных избирательных участков за рубежом, заявил председатель ЦИК Георгий Каландаришвили.
Изначально ЦИК заявил об открытии 60 избирательных участках в 42 странах для 65 508 избирателей.
Дополнительные участки будут открыты для 30 326 избирателей, прошедших регистрацию для участия в выборах после 26 сентября.
Речь идет об открытии участков в Нью-Йорке, Берлине, Барселоне, Риме, Афинах, Салониках и Париже.
"К существующим избирательным участкам во всех семи локациях будет добавлено по одному участку", - заявил Каландаришвили.
Что касается вероятного закрытия избирательного участка в израильском городе Рамат-Гана, на основании ходатайства МИД Грузии из-за угрозы безопасности граждан, по словам главы ЦИК, решение будет принято позже.
Избирательные участки, согласно закону, были созданы на основе полученной из МИД информации. Избирательный участок может быть открыт за рубежом для не менее 50 и не более 3 тысяч избирателей, находящихся на консульском учете.
ЦИК ранее отметил, что к предстоящим парламентским выборам открывается больше избирательных участков, чем было на предыдущих выборах в 2020 году. Даже там, где их не было ни на одних выборах: в ОАЭ, Финляндии, Южной Корее и Австралии.
Для голосования на выборах за пределами страны гражданин Грузии должен находиться на консульском учете или быть зарегистрированным за границей согласно действующему в Грузии законодательству.
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