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Жители Грузии получили более 100 тысяч лари за нарушения в банках с начала года
Жители Грузии получили более 100 тысяч лари за нарушения в банках с начала года
Sputnik Грузия
Национальный банк Грузии рассматривает вопросы нарушения банками условий кредитных и депозитарных соглашений 11.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-11T12:58+0400
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ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Жители Грузии получили более 100 тысяч лари (около 37,4 тысяч) в качестве компенсации за нарушения их прав банками с декабря 2023 года, заявил глава отдела поддержки комиссии по рассмотрению споров Национального банка Грузии Давид Зухбая. Национальный банк Грузии рассматривает вопросы нарушения банками условий кредитных и депозитарных соглашений, а также необоснованного списания средств. По его словам, в 10 случаях банки до решения комиссии сами возместили суммы клиентам в общей сложности 57 тысяч лари (21,1 тысяч долларов). Срок рассмотрения иска в отношении банков занимает три месяца, и он может быть продлен на месяц. После вынесения решений у сторон есть месяц на обжалование его в суде. Из общего числа исков 779 жалоб касались пенсионных кредитов, при этом 53 жалобы касались процентов по кредитам. Под кредитом подразумевается пенсия или социальная помощь, взятая вперед на несколько месяцев. Liberty Bank, обладающий лицензией на выдачу пенсий, с 1 января 2023 снизил верхний предел стоимости кредитов для пенсионеров до 26%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, liberty bank, национальный банк грузии, защита прав потребителей
грузия, новости, экономика, liberty bank, национальный банк грузии, защита прав потребителей
Жители Грузии получили более 100 тысяч лари за нарушения в банках с начала года
Национальный банк Грузии рассматривает вопросы нарушения банками условий кредитных и депозитарных соглашений
ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Жители Грузии получили более 100 тысяч лари (около 37,4 тысяч) в качестве компенсации за нарушения их прав банками с декабря 2023 года, заявил глава отдела поддержки комиссии по рассмотрению споров Национального банка Грузии Давид Зухбая.
Национальный банк Грузии рассматривает вопросы нарушения банками условий кредитных и депозитарных соглашений, а также необоснованного списания средств.
"С первого декабря 2023 года комиссия рассмотрела до 30 исков жителей страны, большинство из которых были удовлетворены в пользу граждан", - заявил Зухбая журналистам.
По его словам, в 10 случаях банки до решения комиссии сами возместили суммы клиентам в общей сложности 57 тысяч лари (21,1 тысяч долларов).
Срок рассмотрения иска в отношении банков занимает три месяца, и он может быть продлен на месяц. После вынесения решений у сторон есть месяц на обжалование его в суде.
Из общего числа исков 779 жалоб касались пенсионных кредитов, при этом 53 жалобы касались процентов по кредитам.
Под кредитом подразумевается пенсия или социальная помощь, взятая вперед на несколько месяцев.
Liberty Bank, обладающий лицензией на выдачу пенсий, с 1 января 2023 снизил верхний предел стоимости кредитов для пенсионеров до 26%.