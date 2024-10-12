https://sputnik-georgia.ru/20241012/avtomobil-sbil-dvukh-zhenschin-pryamo-vo-dvore-sobstvennogo-doma-v-kakheti-290338322.html

Автомобиль сбил двух женщин прямо во дворе собственного дома в Кахети

Автомобиль сбил двух женщин прямо во дворе собственного дома в Кахети

Sputnik Грузия

На месте ДТП мобилизованы бригада скорой помощи и правоохранители 12.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-12T16:49+0400

2024-10-12T16:49+0400

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ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Два человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в Гурджаани (регион Кахети) — авария произошла в селе Вачнадзиани. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>> По словам очевидцев, водитель автомобиля Honda не смог справиться с управлением на повороте, вылетел с проезжей части и врезался во двор частного дома одного из местных жителей. Автомобиль сбил во дворе двух женщин, в результате столкновения обе скончались на месте, сообщает телеканал Rustavi 2. На месте ДТП мобилизованы бригада скорой помощи и правоохранители.Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транпорта, повлекшее смерть двух или более человек".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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