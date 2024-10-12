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Чистая инвестиционная позиция Грузии имеет отрицательное значение
Чистая инвестиционная позиция Грузии имеет отрицательное значение
Sputnik Грузия
Дефицит чистой инвестиционной позиции Грузии составляет 93,3% к ВВП за последние четыре квартала 12.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-12T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Чистая международная инвестиционная позиция Грузии на 30 июня 2024 года имеет отрицательное значение и составляет 29,5 миллиарда долларов, говорится на сайте Нацбанка Грузии.За второй квартал показатель улучшился на 779 миллионов долларов. Дефицит чистой инвестиционной позиции Грузии составляет 93,3% к ВВП за последние четыре квартала.Общие международные активы составляют 16,2 миллиарда долларов, что на 157 миллионов долларов больше показателя на конец первого квартала 2023 года.Общие международные обязательства на отчетную дату составили 45,6 миллиарда долларов. Обязательства снизились на 622 миллиона долларов по сравнению с четвертым кварталом 2023 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, национальный банк грузии, статистика
экономика, грузия, новости, национальный банк грузии, статистика
Чистая инвестиционная позиция Грузии имеет отрицательное значение
09:01 12.10.2024 (обновлено: 09:32 12.10.2024)
Дефицит чистой инвестиционной позиции Грузии составляет 93,3% к ВВП за последние четыре квартала
ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Чистая международная инвестиционная позиция Грузии на 30 июня 2024 года имеет отрицательное значение и составляет 29,5 миллиарда долларов, говорится на сайте Нацбанка Грузии.
Чистая международная инвестиционная позиция представляет собой разность стоимости активов, принадлежащих резидентам страны за рубежом, и активов, принадлежащих иностранным инвесторам в данной стране. Международная инвестиционная позиция, как и платежный баланс, дает информацию для оценки экономических взаимоотношений страны с остальным миром.
За второй квартал показатель улучшился на 779 миллионов долларов. Дефицит чистой инвестиционной позиции Грузии составляет 93,3% к ВВП за последние четыре квартала.
Общие международные активы составляют 16,2 миллиарда долларов, что на 157 миллионов долларов больше показателя на конец первого квартала 2023 года.
Общие международные обязательства на отчетную дату составили 45,6 миллиарда долларов. Обязательства снизились на 622 миллиона долларов по сравнению с четвертым кварталом 2023 года.