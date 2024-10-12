https://sputnik-georgia.ru/20241012/kak-prokhodit-predvybornaya-kampaniya-v-gruzii-otchet-bdipch-290338612.html

Как проходит предвыборная кампания в Грузии? Отчет БДИПЧ

Как проходит предвыборная кампания в Грузии? Отчет БДИПЧ

Sputnik Грузия

В документе говорится об общем политическом контексте, правовой базе и избирательной системе парламентских выборов 26 октября 12.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-12T18:21+0400

2024-10-12T18:21+0400

2024-10-12T18:26+0400

парламентские выборы в грузии 2024

антикоррупционное бюро

бдипч/обсе

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новости

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ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ) публикует промежуточный отчет о предвыборной обстановке в Грузии. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября. Официальная предвыборная кампания стартовала 27 августа. В промежуточном отчете говорится об общем политическом контексте, правовой базе и избирательной системе парламентских выборов 26 октября 2024 года, а также рассматриваются работа избирательной администрации и избирательные технологии. В отчете акцентировано внимание на правах и регистрации избирателей. Согласно отчету, в ходе разговоров с миссией БДИПЧ по наблюдению за выборами заинтересованные стороны, участвующие в процессе, "не выразили особой обеспокоенности по поводу инклюзивности списков избирателей".Хотя некоторые отметили, что в списке избирателей все еще существуют неточности, вероятно, связанные с наличием в списке умерших лиц и граждан, де-факто проживающих за рубежом. Вместе с тем, в отчете говорится, что предвыборный период проходит в достаточно спокойной обстановке. При этом представители некоторых оппозиционных партий выразили обеспокоенность предполагаемой тактикой запугивания со стороны сторонников правящей партии и госведомств, которая направлена против их предвыборной кампании, а также против избирателей, отмечено в документе. Что касается предвыборной кампании и посланий политиков, согласно отчету, предвыборные послания, в основном насыщены крайне поляризованной риторикой. В промежуточном отчете наблюдательной миссии БДИПЧ также отражены последние решения Антикоррупционного бюро. В отчете говорится, что Антикоррупционное бюро начало углубленную проверку финансирования в период избирательной кампании и запросило дополнительные отчеты в соответствии с возложенными обязанностями. Вместе с тем, в промежуточном отчете внимание акцентировано на медиа-среде и отмечается, что "медиа-среда разнообразна, но сильно поляризована и отражает политические и бизнес-интересы". Также говорится, что в отношении СМИ рассматривается ряд гражданских дел о клевете, а угрозы в адрес журналистов по-прежнему актуальны. Как говорится в отчете, выборы проходят на фоне усиления политической поляризации и углубления антагонизма между правительством и президентом, а также общественного недовольства, вызванного принятием различных законов. По данным отчета, в июле президент и 38 депутатов с более 122 представителями гражданского общества и медиа подали иск против закона "О прозрачности иностранного влияния" в Конституционный суд и потребовали временного приостановления действия положений закона. 9 октября суд принял иск к рассмотрению, но отказался приостановить действие закона до опубликования окончательного решения. Также в документе отмечено, что 17 сентября парламент Грузии принял закон "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних", который подвергли жесткой критике ряд международных организаций, и в том числе вовлеченные в процесс несколько заинтересованных сторон при встрече с миссией БДИПЧ по наблюдению за выборами, как ограничительную меру основных свобод и инструмент, направленный на стигматизацию ЛГБТ-сообщества.По данным БДИПЧ/ОБСЕ, Миссия БДИПЧ/ОБСЕ по наблюдению за выборами в Грузии (МНВ БДИПЧ) начала работу 11 сентября по приглашению правительства Грузии и в соответствии со своим мандатом. Миссию возглавляет посол миссии Оуэн Мерфи. Члены миссии были выбраны из 22 стран-членов ОБСЕ, 48% из них — женщины. Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ) попросило государства-члены направить 350 краткосрочных наблюдателей для присутствия на процедурах дня голосования. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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парламентские выборы в грузии 2024 , антикоррупционное бюро, бдипч/обсе, тбилиси, политика, грузия, новости