Как проходит предвыборная кампания в Грузии? Отчет БДИПЧ
18:21 12.10.2024 (обновлено: 18:26 12.10.2024)
© photo: Sputnik / StringerПредвыборная агитация. Предвыборные плакаты правящей партии Грузинская мечта
© photo: Sputnik / Stringer
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В документе говорится об общем политическом контексте, правовой базе и избирательной системе парламентских выборов 26 октября
ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ) публикует промежуточный отчет о предвыборной обстановке в Грузии.
Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября. Официальная предвыборная кампания стартовала 27 августа.
В промежуточном отчете говорится об общем политическом контексте, правовой базе и избирательной системе парламентских выборов 26 октября 2024 года, а также рассматриваются работа избирательной администрации и избирательные технологии.
"Впервые в истории на всех избирательных участках будут использоваться электронные устройства для идентификации избирателей, подсчета результатов, определения предварительных результатов и их передачи", - говорится в отчете.
В отчете акцентировано внимание на правах и регистрации избирателей.
Согласно отчету, в ходе разговоров с миссией БДИПЧ по наблюдению за выборами заинтересованные стороны, участвующие в процессе, "не выразили особой обеспокоенности по поводу инклюзивности списков избирателей".
Хотя некоторые отметили, что в списке избирателей все еще существуют неточности, вероятно, связанные с наличием в списке умерших лиц и граждан, де-факто проживающих за рубежом.
Вместе с тем, в отчете говорится, что предвыборный период проходит в достаточно спокойной обстановке.
"Закон устанавливает справедливые условия для предвыборной агитации. Официальный предвыборный период начался 27 августа и до сих пор протекает в достаточно спокойной обстановке; большинство избирательных субъектов занимаются подомовыми обходами, активностью в соцсетях, встречами и редко относительно масштабными акциями", - говорится в отчете.
При этом представители некоторых оппозиционных партий выразили обеспокоенность предполагаемой тактикой запугивания со стороны сторонников правящей партии и госведомств, которая направлена против их предвыборной кампании, а также против избирателей, отмечено в документе.
Что касается предвыборной кампании и посланий политиков, согласно отчету, предвыборные послания, в основном насыщены крайне поляризованной риторикой.
"Правящая партия представила выборы как выбор между миром и войной. При этом большинство оппозиционных партий называет эти выборы референдумом о геополитическом положении страны", - говорится в отчете.
В промежуточном отчете наблюдательной миссии БДИПЧ также отражены последние решения Антикоррупционного бюро.
В отчете говорится, что Антикоррупционное бюро начало углубленную проверку финансирования в период избирательной кампании и запросило дополнительные отчеты в соответствии с возложенными обязанностями.
"Все избирательные субъекты представили свои первые промежуточные отчеты. Антикоррупционное бюро опубликовало это на своем сайте, несмотря на то, что по закону бюро не обязано публиковать подробные проверки и выводы этих отчетов до дня голосования", - говорится в сообщении.
Вместе с тем, в промежуточном отчете внимание акцентировано на медиа-среде и отмечается, что "медиа-среда разнообразна, но сильно поляризована и отражает политические и бизнес-интересы".
Также говорится, что в отношении СМИ рассматривается ряд гражданских дел о клевете, а угрозы в адрес журналистов по-прежнему актуальны.
Как говорится в отчете, выборы проходят на фоне усиления политической поляризации и углубления антагонизма между правительством и президентом, а также общественного недовольства, вызванного принятием различных законов.
"В 2023 и 2024 гг. прошли масштабные протесты против закона "О прозрачности иностранного влияния", который первоначально был отозван в 2023 году, но был вновь иницирован в следующем году и принят 28 мая 2024 года. Сразу после этих событий и принятия закона многие заинтересованные стороны, вовлеченные в процесс, сообщили в миссию по наблюдению за выборами БДИПЧ (ODIHR EOM) о фактах насилия и запугивания в отношении участников протестов, гражданского общества и журналистов", - отмечается в документе.
По данным отчета, в июле президент и 38 депутатов с более 122 представителями гражданского общества и медиа подали иск против закона "О прозрачности иностранного влияния" в Конституционный суд и потребовали временного приостановления действия положений закона.
9 октября суд принял иск к рассмотрению, но отказался приостановить действие закона до опубликования окончательного решения.
"Многие местные и международные организации, в том числе БДИПЧ, выразили обеспокоенность в связи с тем, что принятие этого закона может оказать негативное влияние на реализацию свободы объединений и выражения мнений", - отмечается в отчете.
Также в документе отмечено, что 17 сентября парламент Грузии принял закон "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних", который подвергли жесткой критике ряд международных организаций, и в том числе вовлеченные в процесс несколько заинтересованных сторон при встрече с миссией БДИПЧ по наблюдению за выборами, как ограничительную меру основных свобод и инструмент, направленный на стигматизацию ЛГБТ-сообщества.
По данным БДИПЧ/ОБСЕ, Миссия БДИПЧ/ОБСЕ по наблюдению за выборами в Грузии (МНВ БДИПЧ) начала работу 11 сентября по приглашению правительства Грузии и в соответствии со своим мандатом. Миссию возглавляет посол миссии Оуэн Мерфи.
Основная команда миссии состоит из 12 членов, работающих в Тбилиси, и 30 долгосрочных наблюдателей, которые с 19 сентября были распределены в масштабе страны.
Члены миссии были выбраны из 22 стран-членов ОБСЕ, 48% из них — женщины. Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ) попросило государства-члены направить 350 краткосрочных наблюдателей для присутствия на процедурах дня голосования.