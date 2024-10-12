Первое поражение: обзор матча Грузия-Украина
10:52 12.10.2024 (обновлено: 12:08 12.10.2024)
© Courtesy of NakrebiМатч Украина-Грузия. Грузинские болельщики
© Courtesy of Nakrebi
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Сборная Грузии потерпела свое первое поражение после чемпионата Европы, грузинские футболисты уступили украинцам со счетом 0:1
Матч Лиги наций между сборными Грузии и Украины, прошедший 11 октября на стадионе "Энея" в Познани, завершился минимальной победой Украины со счетом 1:0.
В первой половине встречи украинцы постепенно перехватили инициативу, и в итоге на 35-й минуте Михаил Мудрик открыл счет, пробив низом с края штрафной после ошибки грузинского полузащитника Георгия Кочорашвили, который потерял мяч в опасной близости от собственных ворот.
© Courtesy of NakrebiМатч Украина-Грузия. Грузинские болельщики
Матч Украина-Грузия. Грузинские болельщики
© Courtesy of Nakrebi
Сборная Грузии попыталась ответить уже во втором тайме, когда Георгий Микаутадзе вышел на хорошую позицию, нанес мощный удар, но мяч угодил в сетку лишь с внешней стороны.
Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин уверенно действовал в ключевые моменты, не дав реализовать грузинским футболистам свои немногочисленные шансы.
© Courtesy of NakrebiМатч Украина-Грузия. Грузинские болельщики
Матч Украина-Грузия. Грузинские болельщики
© Courtesy of Nakrebi
Главный эпизод для сборной Грузии произошел на 89-й минуте, когда мяч оказался в воротах после удара Зурико Давиташвили, но, к сожалению, гол был отменен из-за находившегося в момент атаки в офсайде Хвичи Кварацхелия.
Статистика матча:
Владение мячом: Украина 40% – 60% Грузия.
Удары в створ: Украина 2 – 4 Грузия
Угловые: Украина 3 – 7 Грузия
Фолы: Украина 11 – 9 Грузия
Желтые карточки: Украина 4 – 4 Грузия.
© Courtesy of NakrebiМатч Украина-Грузия. Грузинские болельщики
Матч Украина-Грузия. Грузинские болельщики
© Courtesy of Nakrebi
Грузия, несмотря на поражение, сохраняет лидерство в группе благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. Но дальнейшие матчи, включая встречу против Албании 14 октября, будут решающими для выхода в Лигу А.