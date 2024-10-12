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Первое поражение: обзор матча Грузия-Украина

Первое поражение: обзор матча Грузия-Украина

Sputnik Грузия

Сборная Грузии потерпела свое первое поражение после чемпионата Европы, грузинские футболисты уступили украинцам со счетом 0:1 12.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-12T10:52+0400

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Матч Лиги наций между сборными Грузии и Украины, прошедший 11 октября на стадионе "Энея" в Познани, завершился минимальной победой Украины со счетом 1:0. В первой половине встречи украинцы постепенно перехватили инициативу, и в итоге на 35-й минуте Михаил Мудрик открыл счет, пробив низом с края штрафной после ошибки грузинского полузащитника Георгия Кочорашвили, который потерял мяч в опасной близости от собственных ворот. Сборная Грузии попыталась ответить уже во втором тайме, когда Георгий Микаутадзе вышел на хорошую позицию, нанес мощный удар, но мяч угодил в сетку лишь с внешней стороны. Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин уверенно действовал в ключевые моменты, не дав реализовать грузинским футболистам свои немногочисленные шансы. Главный эпизод для сборной Грузии произошел на 89-й минуте, когда мяч оказался в воротах после удара Зурико Давиташвили, но, к сожалению, гол был отменен из-за находившегося в момент атаки в офсайде Хвичи Кварацхелия. Статистика матча:Грузия, несмотря на поражение, сохраняет лидерство в группе благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. Но дальнейшие матчи, включая встречу против Албании 14 октября, будут решающими для выхода в Лигу А.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Георгий Кекелия

спорт, грузия, новости, албания, украина, георгий кочорашвили, георгий микаутадзе, зурико давиташвили, хвича кварацхелия, футбол