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Президент Грузии уйдет после импичмента – премьер-министр

Президент Грузии уйдет после импичмента – премьер-министр

Sputnik Грузия

Зурабишвили осуществила без одобрения правительства Грузии еще несколько зарубежных визитов 12.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-12T17:47+0400

2024-10-12T17:47+0400

2024-10-12T17:47+0400

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ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили будет отстранена от должности путем импичмента сразу же после начала работы новоизбранного парламента, заявил премьер-министр, глава избирательного штаба правящей силы "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Правящая партия вновь запустит процедуру импичмента Зурабишвили, так как она продолжила осуществлять зарубежные визиты без одобрения правительства, несмотря на то, что суд признал эти действия неконституционными, заявил 7 октября глава парламента Шалва Папуашвили. Парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября. Правящая сила уверяет, что ее поддержка составит на выборах до 60%, и она получит абсолютное большинство в парламенте Грузии. По словам главы правительства, уход из-за объявления импичмента будет символичным. В правящей партии уже давно заявляют, что Зурабишвили, которая стала президентом благодаря поддержке "Грузинской мечты", теперь примкнула к радикальной оппозиции. Парламентское большинство подготовит новое конституционное представление, которое поступит в Конституционный суд Грузии до парламентских выборов, заявил ранее Папуашвили. По его словам, вопрос будет вынесен на голосование уже нового парламента, который будет избран 26 октября. В прошлый раз довести процедуру импичмента до конца не удалось из-за того, что инициаторам (парламентскому большинству, представленному "Грузинской мечтой" и "Силой народа") не хватало голосов в парламенте. У них было 84 мандата. Зурабишвили после завершения процедуры импичмента осуществила без одобрения правительства Грузии несколько зарубежных визитов, в том числе на прошлой неделе — во Францию, Германию, Польшу и Бельгию. Защита Зурабишвили настаивала на том, что президент руководствовалась двумя статьями Конституции – 49-й "Статус президента Грузии", в которой говорится, что президент представляет Грузию во внешних отношениях, и 78-й "Интеграция в европейские и евроатлантические структуры", согласно которой конституционные органы в пределах своих полномочий должны принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в ЕС и НАТО. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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"сила народа", нато, шалва папуашвили, саломе зурабишвили , ираклий кобахидзе, польша, германия, франция, политика, новости, грузия