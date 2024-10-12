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Президент Грузии уйдет после импичмента – премьер-министр
Президент Грузии уйдет после импичмента – премьер-министр
Sputnik Грузия
Зурабишвили осуществила без одобрения правительства Грузии еще несколько зарубежных визитов 12.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-12T17:47+0400
2024-10-12T17:47+0400
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ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили будет отстранена от должности путем импичмента сразу же после начала работы новоизбранного парламента, заявил премьер-министр, глава избирательного штаба правящей силы "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен&gt;&gt;Правящая партия вновь запустит процедуру импичмента Зурабишвили, так как она продолжила осуществлять зарубежные визиты без одобрения правительства, несмотря на то, что суд признал эти действия неконституционными, заявил 7 октября глава парламента Шалва Папуашвили. Парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября. Правящая сила уверяет, что ее поддержка составит на выборах до 60%, и она получит абсолютное большинство в парламенте Грузии. По словам главы правительства, уход из-за объявления импичмента будет символичным. В правящей партии уже давно заявляют, что Зурабишвили, которая стала президентом благодаря поддержке "Грузинской мечты", теперь примкнула к радикальной оппозиции. Парламентское большинство подготовит новое конституционное представление, которое поступит в Конституционный суд Грузии до парламентских выборов, заявил ранее Папуашвили. По его словам, вопрос будет вынесен на голосование уже нового парламента, который будет избран 26 октября. В прошлый раз довести процедуру импичмента до конца не удалось из-за того, что инициаторам (парламентскому большинству, представленному "Грузинской мечтой" и "Силой народа") не хватало голосов в парламенте. У них было 84 мандата. Зурабишвили после завершения процедуры импичмента осуществила без одобрения правительства Грузии несколько зарубежных визитов, в том числе на прошлой неделе — во Францию, Германию, Польшу и Бельгию. Защита Зурабишвили настаивала на том, что президент руководствовалась двумя статьями Конституции – 49-й "Статус президента Грузии", в которой говорится, что президент представляет Грузию во внешних отношениях, и 78-й "Интеграция в европейские и евроатлантические структуры", согласно которой конституционные органы в пределах своих полномочий должны принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в ЕС и НАТО. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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"сила народа", нато, шалва папуашвили, саломе зурабишвили , ираклий кобахидзе, польша, германия, франция, политика, новости, грузия
"сила народа", нато, шалва папуашвили, саломе зурабишвили , ираклий кобахидзе, польша, германия, франция, политика, новости, грузия

Президент Грузии уйдет после импичмента – премьер-министр

17:47 12.10.2024
© photo: Sputnik / StringerПрезидент Грузии Саломе Зурабишвили
Президент Грузии Саломе Зурабишвили - Sputnik Грузия, 1920, 12.10.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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Зурабишвили осуществила без одобрения правительства Грузии еще несколько зарубежных визитов
ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили будет отстранена от должности путем импичмента сразу же после начала работы новоизбранного парламента, заявил премьер-министр, глава избирательного штаба правящей силы "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе.
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Правящая партия вновь запустит процедуру импичмента Зурабишвили, так как она продолжила осуществлять зарубежные визиты без одобрения правительства, несмотря на то, что суд признал эти действия неконституционными, заявил 7 октября глава парламента Шалва Папуашвили.

"Хочу напомнить, что уже в конце ноября или начале декабря, в зависимости от того, когда будет назначено первое заседание новоизбранного парламента, на второй же день Саломе Зурабишвили не будет занимать свою должность. Ей придется покинуть должность в рамках импичмента", - сказал Кобахидзе.

Парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября. Правящая сила уверяет, что ее поддержка составит на выборах до 60%, и она получит абсолютное большинство в парламенте Грузии.
По словам главы правительства, уход из-за объявления импичмента будет символичным.

"У импичмента есть некая символическая нагрузка, поскольку через месяц у Зурабишвили все равно завершается срок полномочий. Но важно, чтобы предатель не покинул должность без импичмента, нарушившая Конституцию Грузии президент должна уйти с поста путем импичмента, и это обеспечит грузинский народ, дав соответствующий мандат "Грузинской мечте", - сказал Кобахидзе.

В правящей партии уже давно заявляют, что Зурабишвили, которая стала президентом благодаря поддержке "Грузинской мечты", теперь примкнула к радикальной оппозиции.
© President of GeorgiaСаломе Зурабишвили
Саломе Зурабишвили - Sputnik Грузия, 1920, 12.10.2024
Саломе Зурабишвили
© President of Georgia
Парламентское большинство подготовит новое конституционное представление, которое поступит в Конституционный суд Грузии до парламентских выборов, заявил ранее Папуашвили. По его словам, вопрос будет вынесен на голосование уже нового парламента, который будет избран 26 октября.
В прошлый раз довести процедуру импичмента до конца не удалось из-за того, что инициаторам (парламентскому большинству, представленному "Грузинской мечтой" и "Силой народа") не хватало голосов в парламенте. У них было 84 мандата.
Зурабишвили после завершения процедуры импичмента осуществила без одобрения правительства Грузии несколько зарубежных визитов, в том числе на прошлой неделе — во Францию, Германию, Польшу и Бельгию.
Во время разбирательства в 2023 году в Конституционном суде истцы настаивали на том, что Зурабишвили во время трех визитов в страны ЕС (31 августа, 1 сентября и 6 сентября 2023 года) нарушила 52-ю статью Конституции Грузии "Полномочия президента Грузии", согласно которой президент имеет право осуществлять представительские полномочия во внешних отношениях только с разрешения правительства.
Защита Зурабишвили настаивала на том, что президент руководствовалась двумя статьями Конституции – 49-й "Статус президента Грузии", в которой говорится, что президент представляет Грузию во внешних отношениях, и 78-й "Интеграция в европейские и евроатлантические структуры", согласно которой конституционные органы в пределах своих полномочий должны принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в ЕС и НАТО.
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