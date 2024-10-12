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Президент Грузии уйдет после импичмента – премьер-министр
Президент Грузии уйдет после импичмента – премьер-министр
Sputnik Грузия
Зурабишвили осуществила без одобрения правительства Грузии еще несколько зарубежных визитов 12.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-12T17:47+0400
2024-10-12T17:47+0400
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ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили будет отстранена от должности путем импичмента сразу же после начала работы новоизбранного парламента, заявил премьер-министр, глава избирательного штаба правящей силы "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Правящая партия вновь запустит процедуру импичмента Зурабишвили, так как она продолжила осуществлять зарубежные визиты без одобрения правительства, несмотря на то, что суд признал эти действия неконституционными, заявил 7 октября глава парламента Шалва Папуашвили. Парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября. Правящая сила уверяет, что ее поддержка составит на выборах до 60%, и она получит абсолютное большинство в парламенте Грузии. По словам главы правительства, уход из-за объявления импичмента будет символичным. В правящей партии уже давно заявляют, что Зурабишвили, которая стала президентом благодаря поддержке "Грузинской мечты", теперь примкнула к радикальной оппозиции. Парламентское большинство подготовит новое конституционное представление, которое поступит в Конституционный суд Грузии до парламентских выборов, заявил ранее Папуашвили. По его словам, вопрос будет вынесен на голосование уже нового парламента, который будет избран 26 октября. В прошлый раз довести процедуру импичмента до конца не удалось из-за того, что инициаторам (парламентскому большинству, представленному "Грузинской мечтой" и "Силой народа") не хватало голосов в парламенте. У них было 84 мандата. Зурабишвили после завершения процедуры импичмента осуществила без одобрения правительства Грузии несколько зарубежных визитов, в том числе на прошлой неделе — во Францию, Германию, Польшу и Бельгию. Защита Зурабишвили настаивала на том, что президент руководствовалась двумя статьями Конституции – 49-й "Статус президента Грузии", в которой говорится, что президент представляет Грузию во внешних отношениях, и 78-й "Интеграция в европейские и евроатлантические структуры", согласно которой конституционные органы в пределах своих полномочий должны принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в ЕС и НАТО. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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"сила народа", нато, шалва папуашвили, саломе зурабишвили , ираклий кобахидзе, польша, германия, франция, политика, новости, грузия
"сила народа", нато, шалва папуашвили, саломе зурабишвили , ираклий кобахидзе, польша, германия, франция, политика, новости, грузия
Президент Грузии уйдет после импичмента – премьер-министр
Зурабишвили осуществила без одобрения правительства Грузии еще несколько зарубежных визитов
ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили будет отстранена от должности путем импичмента сразу же после начала работы новоизбранного парламента, заявил премьер-министр, глава избирательного штаба правящей силы "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе.
Правящая партия вновь запустит процедуру импичмента Зурабишвили, так как она продолжила осуществлять зарубежные визиты без одобрения правительства, несмотря на то, что суд признал эти действия неконституционными, заявил 7 октября глава парламента Шалва Папуашвили.
"Хочу напомнить, что уже в конце ноября или начале декабря, в зависимости от того, когда будет назначено первое заседание новоизбранного парламента, на второй же день Саломе Зурабишвили не будет занимать свою должность. Ей придется покинуть должность в рамках импичмента", - сказал Кобахидзе.
Парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября. Правящая сила уверяет, что ее поддержка составит на выборах до 60%, и она получит абсолютное большинство в парламенте Грузии.
По словам главы правительства, уход из-за объявления импичмента будет символичным.
"У импичмента есть некая символическая нагрузка, поскольку через месяц у Зурабишвили все равно завершается срок полномочий. Но важно, чтобы предатель не покинул должность без импичмента, нарушившая Конституцию Грузии президент должна уйти с поста путем импичмента, и это обеспечит грузинский народ, дав соответствующий мандат "Грузинской мечте", - сказал Кобахидзе.
В правящей партии уже давно заявляют, что Зурабишвили, которая стала президентом благодаря поддержке "Грузинской мечты", теперь примкнула к радикальной оппозиции.
Парламентское большинство подготовит новое конституционное представление, которое поступит в Конституционный суд Грузии до парламентских выборов, заявил ранее Папуашвили. По его словам, вопрос будет вынесен на голосование уже нового парламента, который будет избран 26 октября.
В прошлый раз довести процедуру импичмента до конца не удалось из-за того, что инициаторам (парламентскому большинству, представленному "Грузинской мечтой" и "Силой народа") не хватало голосов в парламенте. У них было 84 мандата.
Зурабишвили после завершения процедуры импичмента осуществила без одобрения правительства Грузии несколько зарубежных визитов, в том числе на прошлой неделе — во Францию, Германию, Польшу и Бельгию.
Во время разбирательства в 2023 году в Конституционном суде истцы настаивали на том, что Зурабишвили во время трех визитов в страны ЕС (31 августа, 1 сентября и 6 сентября 2023 года) нарушила 52-ю статью Конституции Грузии "Полномочия президента Грузии", согласно которой президент имеет право осуществлять представительские полномочия во внешних отношениях только с разрешения правительства.
Защита Зурабишвили настаивала на том, что президент руководствовалась двумя статьями Конституции – 49-й "Статус президента Грузии", в которой говорится, что президент представляет Грузию во внешних отношениях, и 78-й "Интеграция в европейские и евроатлантические структуры", согласно которой конституционные органы в пределах своих полномочий должны принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в ЕС и НАТО.