https://sputnik-georgia.ru/20241013/byvshaya-pervaya-raketka-gruzii-vernulsya-k-uchastiyu-v-turnirakh-pod-egidoy-atp-290347142.html

Бывшая первая ракетка Грузии вернулся к участию в турнирах под эгидой ATP

Бывшая первая ракетка Грузии вернулся к участию в турнирах под эгидой ATP

Sputnik Грузия

На сегодняшний день грузинский теннисист занимает 328 место в рейтинге ATP 13.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-13T23:39+0400

2024-10-13T23:39+0400

2024-10-14T00:17+0400

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грузинские теннисисты на международных турнирах

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ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Грузинский теннисист Николоз Басилашвили после 18-месячного перерыва провел свою первую встречу под эгидой ATP в бельгийском Антверпене и одержал победу. В первом матче отборочного этапа турнира ATP- 250 в Антверпене Басилашвили в двух сетах обыграл немца Тима Пютца – 6:2, 6:2. В решающем матче квалификации Басилашвили встретится с победителем пары Арно Байи (Бельгия)/Пьер-Юг Эрбер (Франция). На сегодняшний день грузинский теннисист занимает 328 место в рейтинге ATP. Турнир категории ATP-250 в Антверпене (Бельгия) пройдет с 14 по 20 октября. Призовой фонд турнира составляет 690 тысяч евро. В 2023 году на соревнованиях в Антверпене победил Александр Бублик из Казахстана. Лучшим результатом Николоза Басилашвили стало 16 место в мировом рейтинге, он выиграл пять турниров ATP. Весной 2023 года Николоз Басилашвили получил травму руки. Летом он перенес две операции и вернулся на корт в октябре. С ноября 2023 года самый титулованный грузинский теннисист больше не является первой ракеткой Грузии. Его место занял 22-летний Саба Пурцеладзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, николоз басилашвили, atp, теннис, грузинские теннисисты на международных турнирах