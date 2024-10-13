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Бывшая первая ракетка Грузии вернулся к участию в турнирах под эгидой ATP
Бывшая первая ракетка Грузии вернулся к участию в турнирах под эгидой ATP
Sputnik Грузия
На сегодняшний день грузинский теннисист занимает 328 место в рейтинге ATP 13.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-13T23:39+0400
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ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Грузинский теннисист Николоз Басилашвили после 18-месячного перерыва провел свою первую встречу под эгидой ATP в бельгийском Антверпене и одержал победу. В первом матче отборочного этапа турнира ATP- 250 в Антверпене Басилашвили в двух сетах обыграл немца Тима Пютца – 6:2, 6:2. В решающем матче квалификации Басилашвили встретится с победителем пары Арно Байи (Бельгия)/Пьер-Юг Эрбер (Франция). На сегодняшний день грузинский теннисист занимает 328 место в рейтинге ATP. Турнир категории ATP-250 в Антверпене (Бельгия) пройдет с 14 по 20 октября. Призовой фонд турнира составляет 690 тысяч евро. В 2023 году на соревнованиях в Антверпене победил Александр Бублик из Казахстана. Лучшим результатом Николоза Басилашвили стало 16 место в мировом рейтинге, он выиграл пять турниров ATP. Весной 2023 года Николоз Басилашвили получил травму руки. Летом он перенес две операции и вернулся на корт в октябре. С ноября 2023 года самый титулованный грузинский теннисист больше не является первой ракеткой Грузии. Его место занял 22-летний Саба Пурцеладзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, николоз басилашвили, atp, теннис, грузинские теннисисты на международных турнирах
спорт, грузия, новости, николоз басилашвили, atp, теннис, грузинские теннисисты на международных турнирах
Бывшая первая ракетка Грузии вернулся к участию в турнирах под эгидой ATP
23:39 13.10.2024 (обновлено: 00:17 14.10.2024)
На сегодняшний день грузинский теннисист занимает 328 место в рейтинге ATP
ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Грузинский теннисист Николоз Басилашвили после 18-месячного перерыва провел свою первую встречу под эгидой ATP в бельгийском Антверпене и одержал победу.
В первом матче отборочного этапа турнира ATP- 250 в Антверпене Басилашвили в двух сетах обыграл немца Тима Пютца – 6:2, 6:2.
В решающем матче квалификации Басилашвили встретится с победителем пары Арно Байи (Бельгия)/Пьер-Юг Эрбер (Франция).
На сегодняшний день грузинский теннисист занимает 328 место в рейтинге ATP.
Турнир категории ATP-250 в Антверпене (Бельгия) пройдет с 14 по 20 октября. Призовой фонд турнира составляет 690 тысяч евро. В 2023 году на соревнованиях в Антверпене победил Александр Бублик из Казахстана.
Лучшим результатом Николоза Басилашвили стало 16 место в мировом рейтинге, он выиграл пять турниров ATP.
Весной 2023 года Николоз Басилашвили получил травму руки. Летом он перенес две операции и вернулся на корт в октябре. С ноября 2023 года самый титулованный грузинский теннисист больше не является первой ракеткой Грузии. Его место занял 22-летний Саба Пурцеладзе.