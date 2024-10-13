Грузинский "Черный лев" стал обладателем Кубка Европы по регби
10:25 13.10.2024 (обновлено: 10:37 13.10.2024)
© Black LionГрузинский "Черный лев" стал обладателем Кубка Европы по регби
© Black Lion
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"Черный Лев" возьмет перерыв до декабря, когда включится в розыгрыш Кубка Вызова
ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Грузинская франшиза "Черный лев" в четвертый раз подряд стала победителем Суперкубка Европы по регби, обыграв всухую на стадионе "Авчала" португальский "Лузитануш" – 36:0.
Суперкубок Европы – новый турнир, организованный Rugby Europe в сезоне 2021-2022 годов. В соревнованиях принимают участие восемь команд, разбитых на две группы – Восточную и Западную конференции.
© Black LionГрузинский "Черный лев" стал обладателем Кубка Европы по регби
Грузинский "Черный лев" стал обладателем Кубка Европы по регби
© Black Lion
Согласно регламенту турнира, в полуфинал выходят по две лучшие команды из каждой группы. Победителем розыгрыша Суперкубка Европы все три сезона становился грузинский "Черный лев".
Грузинские регбисты активно начали игру и в первом тайме добились солидного преимущества – Лука Маткава, Георгий Синауридзе и Тенгиз Перанидзе отметились тремя попытками. Первый тайм завершился со счетом 24:0.
© Black LionГрузинский "Черный лев" стал обладателем Кубка Европы по регби
Грузинский "Черный лев" стал обладателем Кубка Европы по регби
© Black Lion
Грузинская команда не отдала преимущества сопернику и во второй половине не позволив португальцам выровнять игру.
Теперь "Черный Лев" возьмет перерыв до декабря, когда включится в розыгрыш Кубка Вызова.
© Black LionГрузинский "Черный лев" стал обладателем Кубка Европы по регби
Грузинский "Черный лев" стал обладателем Кубка Европы по регби
© Black Lion
Расписание матчей "Черного Льва" в Кубке Вызова:
7 декабря, Тбилиси "Черный лев" – "Ванн",
15 декабря, Лланелли, "Скарлетс" – "Черный лев",
11 января, Тбилиси "Черный лев" – "Байон",
19 января, Эдинбург, "Эдинбург" – "Черный лев".
Кубок вызова – это закрытый турнир. В групповой этап автоматически попадают 18 клубов, занявших места в нижней части турнирных таблиц чемпионатов Англии, Франции и ПРО-14. Две оставшихся позиции занимают команды из других стран, которые получат приглашения от организаторов.
В 2023 году приглашение от организаторов получил "Черный лев".
В прошлом сезоне грузинская команда попала в одну группу с такими клубами, как "Глостер" (Англия), "Клермон" (Франция), "Кастр" (Франция), "Эдинбург" (Шотландия) и "Скарлетс" (Уэльс).