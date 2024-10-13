https://sputnik-georgia.ru/20241013/gruzinskiy-chernyy-lev-stal-obladatelem-kubka-evropy-po-regbi-290341351.html

Грузинский "Черный лев" стал обладателем Кубка Европы по регби

Грузинский "Черный лев" стал обладателем Кубка Европы по регби

Sputnik Грузия

"Черный Лев" возьмет перерыв до декабря, когда включится в розыгрыш Кубка Вызова 13.10.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Грузинская франшиза "Черный лев" в четвертый раз подряд стала победителем Суперкубка Европы по регби, обыграв всухую на стадионе "Авчала" португальский "Лузитануш" – 36:0. Суперкубок Европы – новый турнир, организованный Rugby Europe в сезоне 2021-2022 годов. В соревнованиях принимают участие восемь команд, разбитых на две группы – Восточную и Западную конференции. Согласно регламенту турнира, в полуфинал выходят по две лучшие команды из каждой группы. Победителем розыгрыша Суперкубка Европы все три сезона становился грузинский "Черный лев". Грузинские регбисты активно начали игру и в первом тайме добились солидного преимущества – Лука Маткава, Георгий Синауридзе и Тенгиз Перанидзе отметились тремя попытками. Первый тайм завершился со счетом 24:0. Грузинская команда не отдала преимущества сопернику и во второй половине не позволив португальцам выровнять игру. Теперь "Черный Лев" возьмет перерыв до декабря, когда включится в розыгрыш Кубка Вызова. Расписание матчей "Черного Льва" в Кубке Вызова: Кубок вызова – это закрытый турнир. В групповой этап автоматически попадают 18 клубов, занявших места в нижней части турнирных таблиц чемпионатов Англии, Франции и ПРО-14. Две оставшихся позиции занимают команды из других стран, которые получат приглашения от организаторов. В 2023 году приглашение от организаторов получил "Черный лев". В прошлом сезоне грузинская команда попала в одну группу с такими клубами, как "Глостер" (Англия), "Клермон" (Франция), "Кастр" (Франция), "Эдинбург" (Шотландия) и "Скарлетс" (Уэльс).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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