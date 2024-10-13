https://sputnik-georgia.ru/20241013/model-iz-gruzii-vpervye-primet-uchastie-v-shou-pokaze-victorias-secret-290342679.html

Модель из Грузии впервые примет участие в шоу-показе Victoria's Secret

Модель из Грузии впервые примет участие в шоу-показе Victoria's Secret

Sputnik Грузия

Гварлиани стала первой грузинской моделью, вошедшей в мировой список ТОП-50 сайта MODELS.com 13.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-13T15:52+0400

2024-10-13T15:52+0400

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ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Грузинская модель Матильда Гварлиани впервые примет участие в шоу-показе Victoria's Secret, который состоится 15 октября в Нью-Йорке, написала модель в соцсети. Гварлиани станет первой грузинкой, которая выйдет на подиум Victoria's Secret. Это дефиле станет первым для модного дома с 2018 года. Как написали организаторы, в показе примет участие легендарная 78-летняя певица и актриса Шер. Ежегодное модное шоу Victoria's Secret проводилось с 1995 по 2018 год. В 2023 году мероприятие переосмыслили: в качестве моделей пригласили не только профессиональных манекенщиц, но и амбассадоров бренда. Кроме того, Матильда Гварлиани стала первой грузинской моделью, вошедшей в мировой список ТОП-50 сайта MODELS.com. Карьеру Гварлиани начала в 14 лет, тогда же и состоялся ее дебют на одном из показов во Флоренции. Далее, в 15 лет, Гварлиани сняли для рекламной компании известного бренда PULL&BEAR. Постепенно она набрала обороты, ей даже удалось пройтись на показе Dolce & Gabbana в рамках Недели моды в Милане (Milan Fashion Week 2019). Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, культура, victoria's secret, матильда гварлиани