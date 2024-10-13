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Мужчина в Грузии получил 17 лет тюрьмы за попытку убийства бывшей жены
Мужчина в Грузии получил 17 лет тюрьмы за попытку убийства бывшей жены
Sputnik Грузия
Сопровождавший обвиняемого мужчина удерживал потерпевшую и не давал ей возможности сбежать 13.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-13T22:50+0400
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ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Руставский городской суд признал подсудимого виновным в попытке убийства бывшей жены, совершенной при отягчающих обстоятельствах, приговорив к 17 годам тюрьмы, а его сообщника – к 16 годам заключения, сообщили в Генпрокуратуре Грузии. Исследованные в ходе суда доказательства показали, что 21 января в селе Вахтангиси Гардабанского района (регион Квемо Картли) обвиняемый и его племянник пришли в дом бывшей жены, где обвиняемый по мотиву нетерпимости по признаку гендера нанес бывшей жене ножом в спину опасные для жизни тяжкие телесные ранения. Сопровождавший обвиняемого мужчина удерживал потерпевшую и не давал ей возможности сбежать. В результате оказания экстренной медицинской помощи жизнь пострадавшей удалось спасти. Обвиняемым было предъявлено обвинение в попытке убийства при отягчающих обстоятельствах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
гардабанский район
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грузия, новости, происшествия, гардабанский район, генеральная прокуратура грузии
грузия, новости, происшествия, гардабанский район, генеральная прокуратура грузии
Мужчина в Грузии получил 17 лет тюрьмы за попытку убийства бывшей жены
22:50 13.10.2024 (обновлено: 22:55 13.10.2024)
Сопровождавший обвиняемого мужчина удерживал потерпевшую и не давал ей возможности сбежать
ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Руставский городской суд признал подсудимого виновным в попытке убийства бывшей жены, совершенной при отягчающих обстоятельствах, приговорив к 17 годам тюрьмы, а его сообщника – к 16 годам заключения, сообщили в Генпрокуратуре Грузии.
Исследованные в ходе суда доказательства показали, что 21 января в селе Вахтангиси Гардабанского района (регион Квемо Картли) обвиняемый и его племянник пришли в дом бывшей жены, где обвиняемый по мотиву нетерпимости по признаку гендера нанес бывшей жене ножом в спину опасные для жизни тяжкие телесные ранения.
Сопровождавший обвиняемого мужчина удерживал потерпевшую и не давал ей возможности сбежать. В результате оказания экстренной медицинской помощи жизнь пострадавшей удалось спасти.
Обвиняемым было предъявлено обвинение в попытке убийства при отягчающих обстоятельствах.