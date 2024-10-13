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Сборная Грузии по футболу сыграет в понедельник дома с Албанией в Лиге наций УЕФА
Сборная Грузии по футболу сыграет в понедельник дома с Албанией в Лиге наций УЕФА
Sputnik Грузия
Грузинская команда возглавляет группу В1 с шестью очками 13.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-13T19:57+0400
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ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Сборная Грузии по футболу сыграет против Албании в понедельник, 14 октября, в Тбилиси на стадионе имени легендарного Михаила Месхи в матче четвертого тура Лиги наций УЕФА дивизиона В – начало встречи в 20:00. Сборная Грузии в текущем розыгрыше Лиги наций обыграла Чехию (4:1) и Албанию (1:0), а также уступила аутсайдеру группы Украине (0:1). Несмотря на проигрыш, грузинская команда возглавляет группу В1 с шестью очками. Где посмотреть матч Футбольные болельщики, которые не смогли купить билеты на игру, 14 октября смогут посмотреть прямую трансляцию матча на специальном экране, установленном на площади Первой Республики в Тбилиси. Специально к матчу часть тбилисских автобусов и метро будут работать до 02:00 часов ночи. История встреч Грузия и Албания провели 15 встреч. Сборная Грузии победила в восьми матчах, еще четыре встречи завершились вничью, а в четырех сильнее были албанцы. Первый матч прошел еще в декабре 1994 года и завершился со счетом 1:0 в пользу Грузии. Состав сборной Грузии Из-за желтой карточки, полученной в матче третьего тура против Украины, встречу пропустит один из ключевых игроков основного состава, полузащитник "Леванте" Георгий Кочорашвили. Желтые карточки в игре с Украиной получили также капитан команды Гурам Кашия, защитник Леван Шенгелия и Лаша Двали. Расписание предстоящих матчей сборной Грузии в Лиге наций: В марте 2025 года состоятся матчи плей-офф. Закончится турнир финалом, который пройдет с 2 по 10 июня 2025 года. В прошлом розыгрыше Лиги наций Грузия играла в дивизионе С, где заняла первое место в группе с Гибралтаром, Северной Македонией и Болгарией. Команда набрали 16 очков из 18 возможных.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, грузия, георгий кочорашвили, албания, футбол, сборная грузии по футболу, лига наций уефа
спорт, новости, грузия, георгий кочорашвили, албания, футбол, сборная грузии по футболу, лига наций уефа
Сборная Грузии по футболу сыграет в понедельник дома с Албанией в Лиге наций УЕФА
Грузинская команда возглавляет группу В1 с шестью очками
ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Сборная Грузии по футболу сыграет против Албании в понедельник, 14 октября, в Тбилиси на стадионе имени легендарного Михаила Месхи в матче четвертого тура Лиги наций УЕФА дивизиона В – начало встречи в 20:00.
Сборная Грузии в текущем розыгрыше Лиги наций обыграла Чехию (4:1) и Албанию (1:0), а также уступила аутсайдеру группы Украине (0:1). Несмотря на проигрыш, грузинская команда возглавляет группу В1 с шестью очками.
Футбольные болельщики, которые не смогли купить билеты на игру, 14 октября смогут посмотреть прямую трансляцию матча на специальном экране, установленном на площади Первой Республики в Тбилиси. Специально к матчу часть тбилисских автобусов и метро будут работать до 02:00 часов ночи.
Грузия и Албания провели 15 встреч. Сборная Грузии победила в восьми матчах, еще четыре встречи завершились вничью, а в четырех сильнее были албанцы. Первый матч прошел еще в декабре 1994 года и завершился со счетом 1:0 в пользу Грузии.
Из-за желтой карточки, полученной в матче третьего тура против Украины, встречу пропустит один из ключевых игроков основного состава, полузащитник "Леванте" Георгий Кочорашвили.
Желтые карточки в игре с Украиной получили также капитан команды Гурам Кашия, защитник Леван Шенгелия и Лаша Двали.
Расписание предстоящих матчей сборной Грузии в Лиге наций:
14 октября, Грузия–Албания
16 ноября, Грузия–Украина
В марте 2025 года состоятся матчи плей-офф. Закончится турнир финалом, который пройдет с 2 по 10 июня 2025 года.
В прошлом розыгрыше Лиги наций Грузия играла в дивизионе С, где заняла первое место в группе с Гибралтаром, Северной Македонией и Болгарией. Команда набрали 16 очков из 18 возможных.