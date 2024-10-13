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ЦИК Грузии заявил о давлении на сотрудников перед выборами 26 октября
ЦИК Грузии заявил о давлении на сотрудников перед выборами 26 октября
Sputnik Грузия
Подобные тенденции усугубляют существующую поляризованную среду и вредит процессу выборов в целом, заявил глава ЦИК 13.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-13T19:05+0400
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ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Сотрудники избирательной администрации Грузии подвергаются давлению в преддверии парламентских выборов 26 октября, заявил председатель ЦИК Георгий Каландаришвили на брифинге. Некоторым сотрудникам администрации поступили телефонные сообщения с призывами отказаться от участия в организации выборов, оставить работу и сделать об этом публичное заявление. По его словам, к сожалению, подобные факты уже имели место ранее, когда были попытки подкупить сотрудников избирательной администрации, запугать их или использовать другие формы воздействия. "Мы не исключаем, что вышеуказанный факт является частью давления на администрацию и ее дискредитационной кампании, которая целенаправленно ведется уже много лет, и общество будет об этом хорошо информировано", – сказал Каландаришвили. Подобные тенденции усугубляют существующую поляризованную среду и вредит процессу выборов в целом. По его словам, несмотря на любые деструктивные попытки, избирательная комиссия осуществит свою деятельность на высоком профессиональном уровне, в полном соответствии с законодательством, и обеспечит проведение выборов по международным стандартам. Парламентские выборы назначены в Грузии на 26 октября. Они впервые пройдут только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов. Проходной барьер для партий составляет 5%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, политика, цик грузии
ЦИК Грузии заявил о давлении на сотрудников перед выборами 26 октября
19:05 13.10.2024 (обновлено: 19:24 13.10.2024)
Подобные тенденции усугубляют существующую поляризованную среду и вредит процессу выборов в целом, заявил глава ЦИК
ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Сотрудники избирательной администрации Грузии подвергаются давлению в преддверии парламентских выборов 26 октября, заявил председатель ЦИК Георгий Каландаришвили на брифинге.
Некоторым сотрудникам администрации поступили телефонные сообщения с призывами отказаться от участия в организации выборов, оставить работу и сделать об этом публичное заявление.
"Сотрудники получили телефонное сообщение с одного и того же номера. Здесь следует отметить, что во всех сообщениях указывается имя адресата, что подтверждает, что автор сообщения знает персональные данные о наших коллегах и их личности", – заявил Каландаришвили.
По его словам, к сожалению, подобные факты уже имели место ранее, когда были попытки подкупить сотрудников избирательной администрации, запугать их или использовать другие формы воздействия.
"Мы не исключаем, что вышеуказанный факт является частью давления на администрацию и ее дискредитационной кампании, которая целенаправленно ведется уже много лет, и общество будет об этом хорошо информировано", – сказал Каландаришвили.
Подобные тенденции усугубляют существующую поляризованную среду и вредит процессу выборов в целом.
"Мы не позволим никому вмешиваться в вашу профессиональную деятельность. Здесь я обращаюсь к тем лицам или группам, которые планируют и осуществляют подобные провокации. Нанесение ущерба этому процессу не будет полезным или продуктивным ни для одной заинтересованной стороны", – сказал Каландаришвили.
По его словам, несмотря на любые деструктивные попытки, избирательная комиссия осуществит свою деятельность на высоком профессиональном уровне, в полном соответствии с законодательством, и обеспечит проведение выборов по международным стандартам.
Парламентские выборы назначены в Грузии на 26 октября. Они впервые пройдут только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов. Проходной барьер для партий составляет 5%.