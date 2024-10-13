https://sputnik-georgia.ru/20241013/vremya-ch-kontrudar-v-kurskoy-oblasti-i-formirovanie-kotla-pod-selidovo-290343030.html

Время Ч: контрудар в Курской области и формирование котла под Селидово

Время Ч: контрудар в Курской области и формирование котла под Селидово

Sputnik Грузия

Смотрите в видео новый выпуск программы "Время Ч" 13.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-13T16:40+0400

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Как российские войска нанесли болезненный удар ВСУ в Курской области? Когда закроется котел под Селидово? Почему не случилось встречи в формате "Раммштайн"? Что произошло с новейшим российским тяжелым беспилотнитком С-70 "Охотник"? На все эти вопросы в новом выпуске "Время Ч" отвечает военный эксперт Александр Хроленко.

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