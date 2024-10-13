https://sputnik-georgia.ru/20241013/vremya-ch-kontrudar-v-kurskoy-oblasti-i-formirovanie-kotla-pod-selidovo-290343030.html
Время Ч: контрудар в Курской области и формирование котла под Селидово
Время Ч: контрудар в Курской области и формирование котла под Селидово
Sputnik Грузия
Смотрите в видео новый выпуск программы "Время Ч" 13.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-13T16:40+0400
2024-10-13T16:40+0400
2024-10-13T16:42+0400
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Как российские войска нанесли болезненный удар ВСУ в Курской области? Когда закроется котел под Селидово? Почему не случилось встречи в формате "Раммштайн"? Что произошло с новейшим российским тяжелым беспилотнитком С-70 "Охотник"? На все эти вопросы в новом выпуске "Время Ч" отвечает военный эксперт Александр Хроленко.
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мультимедиа, видео, видео, россия
мультимедиа, видео, видео, россия
Время Ч: контрудар в Курской области и формирование котла под Селидово
16:40 13.10.2024 (обновлено: 16:42 13.10.2024)
Смотрите в видео новый выпуск программы "Время Ч"
Как российские войска нанесли болезненный удар ВСУ в Курской области? Когда закроется котел под Селидово? Почему не случилось встречи в формате "Раммштайн"? Что произошло с новейшим российским тяжелым беспилотнитком С-70 "Охотник"?
На все эти вопросы в новом выпуске "Время Ч" отвечает военный эксперт Александр Хроленко.