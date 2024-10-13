https://sputnik-georgia.ru/20241013/vysshiy-sovet-yustitsii-gruzii-popolnilsya-tremya-novymi-chlenami-290342067.html

Высший совет юстиции Грузии пополнился тремя новыми членами

Высший совет юстиции Грузии пополнился тремя новыми членами

Sputnik Грузия

Совет состоит из 15 членов: председателя Верховного суда, восьми членов, избираемых конференцией судей, пяти членов не судей, избираемых парламентом, и члена... 13.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-13T12:44+0400

2024-10-13T12:44+0400

2024-10-13T13:17+0400

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ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Новыми членами Высшего совета юстиции Грузии на 33 внеочередной конференции судей были избраны Ираклий Бондаренко, Кетеван Цинцадзе и Резо Надарая, сообщил Первый канал. Решение приняли 270 судей на тайном голосовании. Новые члены Высшего совета юстиции избираются сроком на четыре года. Необходимость в избрании новых членов возникла после того, как истек срок полномочий у трех судей – Кетеван Цинцадзе, Темура Гогохия и Левана Микаберидзе. Цинцадзе второй раз подряд стала членом Совета. Бондаренко и Надарая имеют опыт работы в качестве членов Совета. Высший совет юстиции – координирует независимый орган судебной системы, целью которого является способствование качественному и эффективному правосудию. Совет состоит из 15 членов: председателя Верховного суда, восьми членов, избираемых конференцией судей, пяти членов не судей, избираемых парламентом, и члена не судьи, назначаемого президентом.Совет состоит из 15 членов: председателя Верховного суда, восьми членов, избираемых конференцией судей, пяти членов-не судей, избираемых парламентом, и члена-не судьи, назначаемого президентом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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