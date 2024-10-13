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Высший совет юстиции Грузии пополнился тремя новыми членами
Высший совет юстиции Грузии пополнился тремя новыми членами
Sputnik Грузия
Совет состоит из 15 членов: председателя Верховного суда, восьми членов, избираемых конференцией судей, пяти членов не судей, избираемых парламентом, и члена... 13.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-13T12:44+0400
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ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Новыми членами Высшего совета юстиции Грузии на 33 внеочередной конференции судей были избраны Ираклий Бондаренко, Кетеван Цинцадзе и Резо Надарая, сообщил Первый канал. Решение приняли 270 судей на тайном голосовании. Новые члены Высшего совета юстиции избираются сроком на четыре года. Необходимость в избрании новых членов возникла после того, как истек срок полномочий у трех судей – Кетеван Цинцадзе, Темура Гогохия и Левана Микаберидзе. Цинцадзе второй раз подряд стала членом Совета. Бондаренко и Надарая имеют опыт работы в качестве членов Совета. Высший совет юстиции – координирует независимый орган судебной системы, целью которого является способствование качественному и эффективному правосудию. Совет состоит из 15 членов: председателя Верховного суда, восьми членов, избираемых конференцией судей, пяти членов не судей, избираемых парламентом, и члена не судьи, назначаемого президентом.Совет состоит из 15 членов: председателя Верховного суда, восьми членов, избираемых конференцией судей, пяти членов-не судей, избираемых парламентом, и члена-не судьи, назначаемого президентом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, высший совет юстиции
грузия, новости, политика, высший совет юстиции
Высший совет юстиции Грузии пополнился тремя новыми членами
12:44 13.10.2024 (обновлено: 13:17 13.10.2024)
Совет состоит из 15 членов: председателя Верховного суда, восьми членов, избираемых конференцией судей, пяти членов не судей, избираемых парламентом, и члена не судьи, назначаемого президентом
ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Новыми членами Высшего совета юстиции Грузии на 33 внеочередной конференции судей были избраны Ираклий Бондаренко, Кетеван Цинцадзе и Резо Надарая, сообщил Первый канал.
Решение приняли 270 судей на тайном голосовании. Новые члены Высшего совета юстиции избираются сроком на четыре года.
Необходимость в избрании новых членов возникла после того, как истек срок полномочий у трех судей – Кетеван Цинцадзе, Темура Гогохия и Левана Микаберидзе.
Цинцадзе второй раз подряд стала членом Совета. Бондаренко и Надарая имеют опыт работы в качестве членов Совета.
Высший совет юстиции – координирует независимый орган судебной системы, целью которого является способствование качественному и эффективному правосудию.
Совет состоит из 15 членов: председателя Верховного суда, восьми членов, избираемых конференцией судей, пяти членов не судей, избираемых парламентом, и члена не судьи, назначаемого президентом.
Совет состоит из 15 членов: председателя Верховного суда, восьми членов, избираемых конференцией судей, пяти членов-не судей, избираемых парламентом, и члена-не судьи, назначаемого президентом.