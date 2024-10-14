https://sputnik-georgia.ru/20241014/dtp-v-vostochnoy-gruzii---est-pogibshie-i-postradavshie-290360188.html

ДТП в Восточной Грузии – есть погибшие и пострадавшие

ДТП в Восточной Грузии – есть погибшие и пострадавшие

Sputnik Грузия

На центральной автомагистрали столкнулись два легковых автомобиля, двигавшиеся навстречу друг другу 14.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-14T23:18+0400

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2024-10-14T23:25+0400

грузия

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гурджаанский район

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ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Один человек погиб и трое пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в селе Вачнадзиани Гурджаанского района (регион Кахети), сообщила телекомпания "Рустави 2". На центральной автомагистрали столкнулись два легковых автомобиля, двигавшиеся навстречу друг другу, в результате чего один из водителей (молодая женщина) погиб на месте. Пострадавшие были доставлены в больницу города Телави. На месте мобилизованы бригады спасателей и патрульной полиции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия

грузия, происшествия, новости, гурджаанский район, кахети, дтп