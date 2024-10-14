https://sputnik-georgia.ru/20241014/dtp-v-vostochnoy-gruzii---est-pogibshie-i-postradavshie-290360188.html
ДТП в Восточной Грузии – есть погибшие и пострадавшие
ДТП в Восточной Грузии – есть погибшие и пострадавшие
Sputnik Грузия
На центральной автомагистрали столкнулись два легковых автомобиля, двигавшиеся навстречу друг другу 14.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-14T23:18+0400
2024-10-14T23:18+0400
2024-10-14T23:25+0400
грузия
происшествия
новости
гурджаанский район
кахети
дтп
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/18/268822941_0:235:2730:1771_1920x0_80_0_0_f524633c72fa49bdeaf7108660366d9b.jpg
ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Один человек погиб и трое пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в селе Вачнадзиани Гурджаанского района (регион Кахети), сообщила телекомпания "Рустави 2". На центральной автомагистрали столкнулись два легковых автомобиля, двигавшиеся навстречу друг другу, в результате чего один из водителей (молодая женщина) погиб на месте. Пострадавшие были доставлены в больницу города Телави. На месте мобилизованы бригады спасателей и патрульной полиции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
гурджаанский район
кахети
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/18/268822941_235:177:2730:2048_1920x0_80_0_0_f4a02446297eb5903e6476cde72caf11.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, происшествия, новости, гурджаанский район, кахети, дтп
грузия, происшествия, новости, гурджаанский район, кахети, дтп
ДТП в Восточной Грузии – есть погибшие и пострадавшие
23:18 14.10.2024 (обновлено: 23:25 14.10.2024)
На центральной автомагистрали столкнулись два легковых автомобиля, двигавшиеся навстречу друг другу
ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Один человек погиб и трое пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в селе Вачнадзиани Гурджаанского района (регион Кахети), сообщила телекомпания "Рустави 2".
На центральной автомагистрали столкнулись два легковых автомобиля, двигавшиеся навстречу друг другу, в результате чего один из водителей (молодая женщина) погиб на месте.
Пострадавшие были доставлены в больницу города Телави.
На месте мобилизованы бригады спасателей и патрульной полиции.