https://sputnik-georgia.ru/20241014/kurs-lari-dollar-290330205.html

Курс лари на понедельник – 2,7263 GEL/$1

Курс лари на понедельник – 2,7263 GEL/$1

Sputnik Грузия

По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0008 лари по отношению к доллару 14.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-14T09:48+0400

2024-10-14T09:48+0400

2024-10-14T09:48+0400

грузия

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курс лари к доллару на сегодня в грузии

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ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 14 октября в размере 2,7263 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0008 лари по отношению к доллару.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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