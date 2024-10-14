https://sputnik-georgia.ru/20241014/match-gruziya-albaniya-pokazhut-na-bolshom-ekrane-v-tbilisi-290353757.html

Матч Грузия-Албания покажут на большом экране в Тбилиси

Матч Грузия-Албания покажут на большом экране в Тбилиси

Sputnik Грузия

Специально к матчу часть тбилисских автобусов и метро будут работать до 02:00 часов ночи 14.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-14T16:15+0400

2024-10-14T16:15+0400

2024-10-14T16:54+0400

грузия

новости

тбилиси

украина

албания

каха каладзе

михаил месхи

уефа

георгий кочорашвили

сборная грузии по футболу

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0a/0c/290332469_0:77:1440:887_1920x0_80_0_0_2961f1d93e5761e9d32415780041dfcd.jpg

ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Болельщики, которые не смогли купить билеты на матч между сборными Грузии и Албании в рамках Лиги наций УЕФА, смогут посмотреть игру на большом экране на площади Первой Республики в центре Тбилиси, заявил мэр столицы Каха Каладзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Сборная Грузии по футболу сыграет против Албании в понедельник, 14 октября, в Тбилиси на стадионе имени легендарного Михаила Месхи в матче четвертого тура Лиги наций УЕФА дивизиона В. Начало встречи в 20:00. Как отметил Каладзе, специально в этот день общественный транспорт будет работать дольше обычного, чтобы у болельщиков не возникло затруднений в передвижении после матча. Специально к матчу часть тбилисских автобусов и метро будут работать до 02:00 часов ночи. Сборная Грузии в текущем розыгрыше Лиги наций обыграла Чехию (4:1) и Албанию (1:0), а также уступила аутсайдеру группы Украине (0:1). Несмотря на проигрыш, грузинская команда возглавляет группу В1 с шестью очками. Состав сборной Грузии Из-за желтой карточки, полученной в матче третьего тура против Украины, встречу пропустит один из ключевых игроков основного состава, полузащитник "Леванте" Георгий Кочорашвили. Желтые карточки в игре с Украиной получили также капитан команды Гурам Кашия, защитник Леван Шенгелия и Лаша Двали. Расписание предстоящих матчей сборной Грузии в Лиге наций: В марте 2025 года состоятся матчи плей-офф. Закончится турнир финалом, который пройдет с 2 по 10 июня 2025 года. В прошлом розыгрыше Лиги наций Грузия играла в дивизионе С, где заняла первое место в группе с Гибралтаром, Северной Македонией и Болгарией. Команда набрали 16 очков из 18 возможных.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

украина

албания

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, тбилиси, украина, албания, каха каладзе, михаил месхи, уефа, георгий кочорашвили, сборная грузии по футболу