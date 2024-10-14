https://sputnik-georgia.ru/20241014/match-gruziya-albaniya-pokazhut-na-bolshom-ekrane-v-tbilisi-290353757.html
Матч Грузия-Албания покажут на большом экране в Тбилиси
Матч Грузия-Албания покажут на большом экране в Тбилиси
Sputnik Грузия
Специально к матчу часть тбилисских автобусов и метро будут работать до 02:00 часов ночи 14.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-14T16:15+0400
2024-10-14T16:15+0400
2024-10-14T16:54+0400
грузия
новости
тбилиси
украина
албания
каха каладзе
михаил месхи
уефа
георгий кочорашвили
сборная грузии по футболу
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0a/0c/290332469_0:77:1440:887_1920x0_80_0_0_2961f1d93e5761e9d32415780041dfcd.jpg
ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Болельщики, которые не смогли купить билеты на матч между сборными Грузии и Албании в рамках Лиги наций УЕФА, смогут посмотреть игру на большом экране на площади Первой Республики в центре Тбилиси, заявил мэр столицы Каха Каладзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Сборная Грузии по футболу сыграет против Албании в понедельник, 14 октября, в Тбилиси на стадионе имени легендарного Михаила Месхи в матче четвертого тура Лиги наций УЕФА дивизиона В. Начало встречи в 20:00. Как отметил Каладзе, специально в этот день общественный транспорт будет работать дольше обычного, чтобы у болельщиков не возникло затруднений в передвижении после матча. Специально к матчу часть тбилисских автобусов и метро будут работать до 02:00 часов ночи. Сборная Грузии в текущем розыгрыше Лиги наций обыграла Чехию (4:1) и Албанию (1:0), а также уступила аутсайдеру группы Украине (0:1). Несмотря на проигрыш, грузинская команда возглавляет группу В1 с шестью очками. Состав сборной Грузии Из-за желтой карточки, полученной в матче третьего тура против Украины, встречу пропустит один из ключевых игроков основного состава, полузащитник "Леванте" Георгий Кочорашвили. Желтые карточки в игре с Украиной получили также капитан команды Гурам Кашия, защитник Леван Шенгелия и Лаша Двали. Расписание предстоящих матчей сборной Грузии в Лиге наций: В марте 2025 года состоятся матчи плей-офф. Закончится турнир финалом, который пройдет с 2 по 10 июня 2025 года. В прошлом розыгрыше Лиги наций Грузия играла в дивизионе С, где заняла первое место в группе с Гибралтаром, Северной Македонией и Болгарией. Команда набрали 16 очков из 18 возможных.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
украина
албания
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0a/0c/290332469_0:0:1324:992_1920x0_80_0_0_1451c86fe5c62cd49f3a80bf156ddce4.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, тбилиси, украина, албания, каха каладзе, михаил месхи, уефа, георгий кочорашвили, сборная грузии по футболу
грузия, новости, тбилиси, украина, албания, каха каладзе, михаил месхи, уефа, георгий кочорашвили, сборная грузии по футболу
Матч Грузия-Албания покажут на большом экране в Тбилиси
16:15 14.10.2024 (обновлено: 16:54 14.10.2024)
Специально к матчу часть тбилисских автобусов и метро будут работать до 02:00 часов ночи
ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Болельщики, которые не смогли купить билеты на матч между сборными Грузии и Албании в рамках Лиги наций УЕФА, смогут посмотреть игру на большом экране на площади Первой Республики в центре Тбилиси, заявил мэр столицы Каха Каладзе.
Сборная Грузии по футболу сыграет против Албании в понедельник, 14 октября, в Тбилиси на стадионе имени легендарного Михаила Месхи в матче четвертого тура Лиги наций УЕФА дивизиона В. Начало встречи в 20:00.
"Для тех болельщиков, кто не успел купить билеты, мы предоставим возможность поддержать ребят, можете прийти на площадь Республики. Общественный транспорт будет работать в продленном режиме", – заявил Каладзе.
Как отметил Каладзе, специально в этот день общественный транспорт будет работать дольше обычного, чтобы у болельщиков не возникло затруднений в передвижении после матча.
Специально к матчу часть тбилисских автобусов и метро будут работать до 02:00 часов ночи.
"Настрой и ожидания позитивные. После поражения с Украиной, что досадно, мы не заслужили поражения, сегодняшний матч важен. Важно добиться успеха и набрать три очка", – отметил он.
Сборная Грузии в текущем розыгрыше Лиги наций обыграла Чехию (4:1) и Албанию (1:0), а также уступила аутсайдеру группы Украине (0:1). Несмотря на проигрыш, грузинская команда возглавляет группу В1 с шестью очками.
Из-за желтой карточки, полученной в матче третьего тура против Украины, встречу пропустит один из ключевых игроков основного состава, полузащитник "Леванте" Георгий Кочорашвили.
Желтые карточки в игре с Украиной получили также капитан команды Гурам Кашия, защитник Леван Шенгелия и Лаша Двали.
Расписание предстоящих матчей сборной Грузии в Лиге наций:
14 октября, Грузия–Албания
16 ноября, Грузия–Украина
В марте 2025 года состоятся матчи плей-офф. Закончится турнир финалом, который пройдет с 2 по 10 июня 2025 года.
В прошлом розыгрыше Лиги наций Грузия играла в дивизионе С, где заняла первое место в группе с Гибралтаром, Северной Македонией и Болгарией. Команда набрали 16 очков из 18 возможных.