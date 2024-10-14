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На сколько выросли пенсионные активы в Грузии? Данные за сентябрь
На сколько выросли пенсионные активы в Грузии? Данные за сентябрь
Sputnik Грузия
Участниками накопительной пенсионной системы, по последним данным, являются 1,6 миллиона человек 14.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-14T15:15+0400
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ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Стоимость пенсионных активов в Грузии по состоянию на 30 сентября 2024 года составляет более 5,7 миллиарда лари, говорится в сообщении Пенсионного агентства. Участниками накопительной пенсионной системы, по последним данным, являются 1,6 миллиона человек. Из них выплаты получили 13,3 тысячи человек на сумму 49,9 миллиона лари. Кроме того, Агентство отметило, что в сентябре 2024 года прошло более 1 года с момента запуска трех инвестиционных портфелей, и обнародовало результаты их доходности с 6 августа 2023 года по состоянию на 30 сентября 2024 года. В этот период лидирует динамичный портфель как в номинальных, так и в реальных цифрах. Реальная доходность (с учетом инфляции) выглядит следующим образом: Основное отличие между этими портфелями заключается в пропорции глобальных акций в портфелях. По состоянию на конец сентября доля акций в динамичном портфеле составляла 53%, в сбалансированном портфеле – 32%, в консервативном портфеле – 18%. Система накопительной пенсии заработала в Грузии с 1 января 2019 года и является обязательной. Согласно разработанной схеме, при номинальном годовом доходе менее 24 тысяч лари на пенсионный счет гражданина перечисляется по 6% от суммы его зарплаты: 2% он платит сам, 2% – его работодатель, еще 2% – государство. При ежегодной зарплате от 24 до 60 тысяч лари государство перечисляет лишь 1%. Первую инвестицию пенсионных накоплений Агентство осуществило в марте 2020 года в размере 560 миллионов лари, вложив средства в депозитные сертификаты коммерческих банков Грузии с высоким рейтингом. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 11 октября в размере 2,7 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, накопительная пенсия, пенсионная реформа, пенсия
грузия, экономика, новости, накопительная пенсия, пенсионная реформа, пенсия
На сколько выросли пенсионные активы в Грузии? Данные за сентябрь
Участниками накопительной пенсионной системы, по последним данным, являются 1,6 миллиона человек
ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Стоимость пенсионных активов в Грузии по состоянию на 30 сентября 2024 года составляет более 5,7 миллиарда лари, говорится в сообщении Пенсионного агентства.
Участниками накопительной пенсионной системы, по последним данным, являются 1,6 миллиона человек. Из них выплаты получили 13,3 тысячи человек на сумму 49,9 миллиона лари.
Кроме того, Агентство отметило, что в сентябре 2024 года прошло более 1 года с момента запуска трех инвестиционных портфелей, и обнародовало результаты их доходности с 6 августа 2023 года по состоянию на 30 сентября 2024 года.
В этот период лидирует динамичный портфель как в номинальных, так и в реальных цифрах.
Реальная доходность (с учетом инфляции) выглядит следующим образом:
Динамичный портфель – 16,98%
Сбалансированный портфель – 15,12%
Консервативный портфель – 12,64%.
Основное отличие между этими портфелями заключается в пропорции глобальных акций в портфелях. По состоянию на конец сентября доля акций в динамичном портфеле составляла 53%, в сбалансированном портфеле – 32%, в консервативном портфеле – 18%.
Система накопительной пенсии заработала в Грузии с 1 января 2019 года и является обязательной.
Согласно разработанной схеме, при номинальном годовом доходе менее 24 тысяч лари на пенсионный счет гражданина перечисляется по 6% от суммы его зарплаты: 2% он платит сам, 2% – его работодатель, еще 2% – государство. При ежегодной зарплате от 24 до 60 тысяч лари государство перечисляет лишь 1%.
Первую инвестицию пенсионных накоплений Агентство осуществило в марте 2020 года в размере 560 миллионов лари, вложив средства в депозитные сертификаты коммерческих банков Грузии с высоким рейтингом.
Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 11 октября в размере 2,7 GEL/$1.