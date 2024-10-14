https://sputnik-georgia.ru/20241014/sbornaya-gruzii-po-futbolu-ustupila-albanii-doma-s-minimalnym-schetom-290359237.html
Сборная Грузии по футболу уступила Албании дома с минимальным счетом
Сборная Грузии по футболу уступила Албании дома с минимальным счетом
Sputnik Грузия
Следующую встречу подопечные Саньоля проведут в Батуми против Украины 16 ноября 14.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-14T22:14+0400
2024-10-14T22:14+0400
2024-10-14T23:22+0400
спорт
грузия
новости
украина
албания
чехия
вилли саньоль
футбол
сборная грузии по футболу
лига наций уефа
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/19/282635079_0:190:2647:1679_1920x0_80_0_0_54a5a0fe5f209cd2061d00a3f0457990.jpg
ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Сборная Грузии по футболу в четвертом туре Лиги наций УЕФА уступила с минимальным счетом команде Албании в Тбилиси – 0:1. Играли футболисты на стадионе Михаила Месхи на фоне непрекращающегося дождя. Тренер сборной Грузии Вилли Саньоль выставил на игру неожиданно атакующий состав – нападающих Буду Зивзивадзе и Георгия Микаутадзе, которых редко можно увидеть на поле одновременно, а также Хвичу Кварацхелия и Зурико Давиташвили. В самом начале первого тайма реальный шанс отличиться имел нападающий грузинской сборной и любимец публики Буду Зивзивадзе, который пробил выше ворот. Зато свой шанс использовали гости. На 48 минуте гол в ворота Мамардашвили забил 22-летний Кристьян Аслани. Во втором тайме из-за разговоров с арбитром желтую карточку получил тренер сборной Грузии Вилли Саньоль. Несмотря на многочисленные попытки и пять минут добавленного времени, сборной Грузии так и не удалось сравнять счет. Таким образом, грузинские футболисты потерпели второе поражение подряд – тремя днями ранее они уступили сборной Украины в Познани с таким же счетом. В 22:45 начнется еще одна встреча дивизиона В1 – Украина примет дома Чехию. На данный момент у сборной Грузии, Чехии и Албании по шесть очков, у Украины – три. Следующую встречу подопечные Саньоля проведут в Батуми против Украины 16 ноября. А спустя три дня в гостях сыграют с Чехией.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
украина
албания
чехия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/19/282635079_218:240:2628:2047_1920x0_80_0_0_bd1ae694d1439ce15376cbb5f530b4e3.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
спорт, грузия, новости, украина, албания, чехия, вилли саньоль, футбол, сборная грузии по футболу, лига наций уефа
спорт, грузия, новости, украина, албания, чехия, вилли саньоль, футбол, сборная грузии по футболу, лига наций уефа
Сборная Грузии по футболу уступила Албании дома с минимальным счетом
22:14 14.10.2024 (обновлено: 23:22 14.10.2024)
Следующую встречу подопечные Саньоля проведут в Батуми против Украины 16 ноября
ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Сборная Грузии по футболу в четвертом туре Лиги наций УЕФА уступила с минимальным счетом команде Албании в Тбилиси – 0:1.
Играли футболисты на стадионе Михаила Месхи на фоне непрекращающегося дождя. Тренер сборной Грузии Вилли Саньоль выставил на игру неожиданно атакующий состав – нападающих Буду Зивзивадзе и Георгия Микаутадзе, которых редко можно увидеть на поле одновременно, а также Хвичу Кварацхелия и Зурико Давиташвили.
В самом начале первого тайма реальный шанс отличиться имел нападающий грузинской сборной и любимец публики Буду Зивзивадзе, который пробил выше ворот.
Зато свой шанс использовали гости. На 48 минуте гол в ворота Мамардашвили забил 22-летний Кристьян Аслани.
Во втором тайме из-за разговоров с арбитром желтую карточку получил тренер сборной Грузии Вилли Саньоль.
Несмотря на многочисленные попытки и пять минут добавленного времени, сборной Грузии так и не удалось сравнять счет. Таким образом, грузинские футболисты потерпели второе поражение подряд – тремя днями ранее они уступили сборной Украины в Познани с таким же счетом.
В 22:45 начнется еще одна встреча дивизиона В1 – Украина примет дома Чехию.
На данный момент у сборной Грузии, Чехии и Албании по шесть очков, у Украины – три.
Следующую встречу подопечные Саньоля проведут в Батуми против Украины 16 ноября. А спустя три дня в гостях сыграют с Чехией.