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Сборная Грузии по футболу уступила Албании дома с минимальным счетом

Сборная Грузии по футболу уступила Албании дома с минимальным счетом

Sputnik Грузия

Следующую встречу подопечные Саньоля проведут в Батуми против Украины 16 ноября 14.10.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Сборная Грузии по футболу в четвертом туре Лиги наций УЕФА уступила с минимальным счетом команде Албании в Тбилиси – 0:1. Играли футболисты на стадионе Михаила Месхи на фоне непрекращающегося дождя. Тренер сборной Грузии Вилли Саньоль выставил на игру неожиданно атакующий состав – нападающих Буду Зивзивадзе и Георгия Микаутадзе, которых редко можно увидеть на поле одновременно, а также Хвичу Кварацхелия и Зурико Давиташвили. В самом начале первого тайма реальный шанс отличиться имел нападающий грузинской сборной и любимец публики Буду Зивзивадзе, который пробил выше ворот. Зато свой шанс использовали гости. На 48 минуте гол в ворота Мамардашвили забил 22-летний Кристьян Аслани. Во втором тайме из-за разговоров с арбитром желтую карточку получил тренер сборной Грузии Вилли Саньоль. Несмотря на многочисленные попытки и пять минут добавленного времени, сборной Грузии так и не удалось сравнять счет. Таким образом, грузинские футболисты потерпели второе поражение подряд – тремя днями ранее они уступили сборной Украины в Познани с таким же счетом. В 22:45 начнется еще одна встреча дивизиона В1 – Украина примет дома Чехию. На данный момент у сборной Грузии, Чехии и Албании по шесть очков, у Украины – три. Следующую встречу подопечные Саньоля проведут в Батуми против Украины 16 ноября. А спустя три дня в гостях сыграют с Чехией.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, украина, албания, чехия, вилли саньоль, футбол, сборная грузии по футболу, лига наций уефа