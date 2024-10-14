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Точный прогноз погоды в Тбилиси с 14 до 20 октября

Точный прогноз погоды в Тбилиси с 14 до 20 октября

Sputnik Грузия

Пожалуй, зонты далеко прятать не надо – метеорологи прогнозируют дожди 14.10.2024, Sputnik Грузия

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2024-10-14T12:12+0400

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точный прогноз погоды в тбилиси

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ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Синоптики на этой неделе в Тбилиси прогнозируют дождливую, облачную и пасмурную погоду. В понедельник, 14 октября, в столице ожидается пасмурная погода и ливневые дожди. Минимальная температура воздуха ночью составит +17 градусов, а днем столбик термометра поднимется максимум до 15 градусов тепла. Ожидается слабый ветер. Закат в Тбилиси будет в 18:20. Во вторник, 15 октября, в Тбилиси целый день ожидается облачная погода, а вечером – небольшой дождь. Восход солнца будет в 07:13. Минимальная температура воздуха ночью составит +14 градусов, а днем столбик термометра поднимется до 18 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:20. В среду, 16 октября, в Тбилиси ожидается преимущественно облачная погода. Восход солнца будет в 07:14. Минимальная температура воздуха ночью составит +12 градусов, а днем столбик термометра поднимется максимум до 22 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 18:17. В четверг, 17 октября, в Тбилиси синоптики вновь прогнозируют облачную погоду и ливневые дожди. Восход солнца будет в 07:15. Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке +21 градус тепла, а днем поднимется максимум до 28 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с – 17-22 м/с. Закат в Тбилиси будет в 18:15. В пятницу, 18 октября, в Тбилиси ожидается местами облачная, а местами ясная погода. Восход солнца будет в 07:16. Минимальная температура воздуха ночью будет +11 градусов, а днем прогреется до 17 градусов тепла. Скорость ветра 8-13 м/с. Закат в Тбилиси будет в 18:14. В субботу, 19 октября, в Тбилиси утром ожидается преимущественно ясная погода. Во второй половине дня погода ухудшится, ожидаются осадки. Восход солнца будет в 07:17. Минимальная температура воздуха ночью составит +8 градусов, днем воздух прогреется до 16 градусов тепла. Скорость ветра 8-13 м/с. Закат в Тбилиси будет в 18:12. В воскресенье, 20 октября, в столице Грузии ожидается преимущественно ясная погода, местами – облачность. Восход солнца будет в 07:18. Минимальная температура воздуха ночью составит +8 градусов, а днем поднимется максимум до 17 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 18:11. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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точный прогноз погоды в тбилиси, погода, тбилиси, грузия, новости