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В Грузии 14 октября отмечают праздник Мцхетоба-Светицховлоба - видео
В Грузии 14 октября отмечают праздник Мцхетоба-Светицховлоба - видео
Sputnik Грузия
Грузия 14 октября отмечает большой религиозный праздник Мцхетоба-Светицховлоба, посвященный Хитону Господню и Столпу Животворящему, источающему чудотворное... 14.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-14T17:13+0400
2024-10-14T17:13+0400
2024-10-14T17:13+0400
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мцхетоба-светицховлоба
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Этот день в стране объявлен выходным, учреждения и предприятия не работают. Традиционно местом праздника является древняя столица Грузии Мцхета и собор Светицховели, где с раннего утра начинают собираться верующие со всей страны и где проходит праздничное богослужение. Здесь же находятся представители руководства Грузии. Премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе поздравил всех с праздником. Центр Мцхета превращается в одно большое место для веселья. В городе пройдут разные ярмарки, концерты, шествия, и другие мероприятия.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, мцхетоба-светицховлоба, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, мцхетоба-светицховлоба, видео
В Грузии 14 октября отмечают праздник Мцхетоба-Светицховлоба - видео
Грузия 14 октября отмечает большой религиозный праздник Мцхетоба-Светицховлоба, посвященный Хитону Господню и Столпу Животворящему, источающему чудотворное миро.
Этот день в стране объявлен выходным, учреждения и предприятия не работают. Традиционно местом праздника является древняя столица Грузии Мцхета и собор Светицховели, где с раннего утра начинают собираться верующие со всей страны и где проходит праздничное богослужение.
Здесь же находятся представители руководства Грузии. Премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе поздравил всех с праздником.
Центр Мцхета превращается в одно большое место для веселья. В городе пройдут разные ярмарки, концерты, шествия, и другие мероприятия.