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Дефицит текущего счета платежного баланса Грузии составил 7,4% к ВВП

Дефицит текущего счета платежного баланса Грузии составил 7,4% к ВВП

Sputnik Грузия

В формировании счета текущих операций отрицательный вклад имеют дефицит внешней торговли товарами и счет доходов 15.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-15T09:01+0400

2024-10-15T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Дефицит текущего счета платежного баланса Грузии за второй квартал 2024 года составил 593,7 миллиона долларов, говорится в материалах Национального банка Грузии.В формировании счета текущих операций отрицательный вклад имеют дефицит внешней торговли товарами и счет доходов, а торговля услугами и текущие трансферты имеют положительное влияние.Согласно данным Нацбанка, дефицит текущего счета во втором квартале за год вырос на 1,6%, а отношение показателя к ВВП улучшилось с 7,6 до 7,4%.Наиболее дефицитным компонентом текущего счета является торговля товарами, отрицательное сальдо которой за второй квартал составило 1,8 миллиарда долларов, что на 21,7% больше, чем за аналогичный период 2023 года. При этом экспорт товаров снизился на 5,9% в годовом исчислении, а импорт вырос на 7,4%.Экспорт туристических услуг достиг 1,1 миллиарда долларов во втором квартале 2024 года, что выше показателя соответствующего периода 2023 года на 8,1%.Баланс доходов отрицательный и составляет 543,9 миллиона долларов. Положительная чистая оплата труда снизилась на 14,1%, а отрицательный чистый инвестиционный доход – на 22,4%.Традиционно положительной составляющей счета текущих операций являются текущие трансферты, кредит которых вырос на 5,7% в годовом исчислении до 868,3 миллиона долларов во втором квартале 2024 года. Чистые трансферты частного сектора за этот период выросли на 7,2% до 824 миллиона долларов.Чистые прямые иностранные инвестиции во втором квартале составили 486,5 миллиона долларов, или 6% квартального ВВП.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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