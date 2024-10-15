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Еще одна осечка – обзор матча сборных Грузии и Албании по футболу

Еще одна осечка – обзор матча сборных Грузии и Албании по футболу

Sputnik Грузия

На стадионе им. Михаила Месхи прошел матч 4 тура групповой стадии Лиги наций УЕФА 15.10.2024, Sputnik Грузия

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Второе подряд поражение сборной Грузии, на этот раз в равной борьбе минимально уступили сборной Албании со счетом 0:1. В чем причина? Давайте разбираться. Грузинские футболисты выходили на игру в ранге фаворита, в активе подопечных Вилли Саньоля было 6 набранных баллов и первое место в группе. Встреча началась с небольшим преимуществом сборной Грузии и уже на 5 минуте Буду Зивзивадзе мог открывать счет, но из убойной позиции пробил выше ворот. Постепенно сборная Албании выровняла ход матча, и начала наносить удары по воротам Георгия Мамардашвили, грузинский кипер был начеку. Бросалось в глаза, что сборная Грузии играет по непривычной схеме, вместо 5 защитников – 4, при этом явное перенасыщение атакующими игроками. На перерыв команды ушли без забитых мячей, счет в целом отражал происходящее на поле. Второй тайм начался обескураживающе для сборной Грузии, на 48 минуте лидер албанцев Кристьян Аслани нанес точный удар из-за пределов штрафной. Счет открыт – 0:1. После пропущенного гола грузинские футболисты забрали мяч под свой контроль, пытаясь вскрыть крепкую защиту албанцев. Будем объективны, особой остроты так и не получилось создать, были подходы, был один удар в створ ворот во втором тайме, но в целом проблем вратарю сборной Албании Томашу Стракоше доставить не удалось. Как итог, неприятное поражение от соперника, которого можно и нужно было обыгрывать, но это футбол, чтобы стать лучше приходится проходить и через такие трудности. Пожелаем сборной Грузии не падать духом и уже в следующих противостояниях вновь порадовать своих болельщиков победами! Тренер сборной Грузии о прошедшей игре Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль на пресс-конференции дал оценку проигранному матчу против Албании в Лиге наций (0:1). "Иногда после неудачи хочется видеть все в негативном свете. Однако мы неплохо контролировали мяч и имели больше голевых моментов. Причина, вероятно, в том, что мы принимали неправильные решения в штрафной. Сегодня мы выставили очень атакующую схему, потому что знали, что Албания будет играть от обороны. Футболисты неплохо выполняли установку. Но мы не смогли использовать преимущество, а без этого результата добиться невозможно. Надеюсь, мы многому научимся. Это была очень досадная неудача. Впереди отборочный цикл чемпионата мира, и у нас всегда должны быть разные тактические варианты в зависимости от ситуации и соперника. Я думаю, что выставил на поле лучший состав. У нас нет игрока со схожим стилем на позиции Кочорашвили, и мы должны были адаптироваться к этому", – сказал Вилли Саньоль. Статистика матча Во второй игре группы B1 встреча сборных Украины и Чехии завершилась в ничью 1:1. Таким образом, грузинская команда с шестью очками занимает второе место в группе, у лидеров – сборной Чехии (7 очков).Следующую встречу сборная Грузии проведет 16 ноября против сборной Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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