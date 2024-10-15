https://sputnik-georgia.ru/20241015/esche-odna-osechka--obzor-matcha-sbornykh-gruzii-i-albanii-po-futbolu-290361749.html
Еще одна осечка – обзор матча сборных Грузии и Албании по футболу
Еще одна осечка – обзор матча сборных Грузии и Албании по футболу
Sputnik Грузия
На стадионе им. Михаила Месхи прошел матч 4 тура групповой стадии Лиги наций УЕФА 15.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-15T10:52+0400
2024-10-15T10:52+0400
2024-10-15T10:52+0400
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Второе подряд поражение сборной Грузии, на этот раз в равной борьбе минимально уступили сборной Албании со счетом 0:1. В чем причина? Давайте разбираться. Грузинские футболисты выходили на игру в ранге фаворита, в активе подопечных Вилли Саньоля было 6 набранных баллов и первое место в группе. Встреча началась с небольшим преимуществом сборной Грузии и уже на 5 минуте Буду Зивзивадзе мог открывать счет, но из убойной позиции пробил выше ворот. Постепенно сборная Албании выровняла ход матча, и начала наносить удары по воротам Георгия Мамардашвили, грузинский кипер был начеку. Бросалось в глаза, что сборная Грузии играет по непривычной схеме, вместо 5 защитников – 4, при этом явное перенасыщение атакующими игроками. На перерыв команды ушли без забитых мячей, счет в целом отражал происходящее на поле. Второй тайм начался обескураживающе для сборной Грузии, на 48 минуте лидер албанцев Кристьян Аслани нанес точный удар из-за пределов штрафной. Счет открыт – 0:1. После пропущенного гола грузинские футболисты забрали мяч под свой контроль, пытаясь вскрыть крепкую защиту албанцев. Будем объективны, особой остроты так и не получилось создать, были подходы, был один удар в створ ворот во втором тайме, но в целом проблем вратарю сборной Албании Томашу Стракоше доставить не удалось. Как итог, неприятное поражение от соперника, которого можно и нужно было обыгрывать, но это футбол, чтобы стать лучше приходится проходить и через такие трудности. Пожелаем сборной Грузии не падать духом и уже в следующих противостояниях вновь порадовать своих болельщиков победами! Тренер сборной Грузии о прошедшей игре Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль на пресс-конференции дал оценку проигранному матчу против Албании в Лиге наций (0:1). "Иногда после неудачи хочется видеть все в негативном свете. Однако мы неплохо контролировали мяч и имели больше голевых моментов. Причина, вероятно, в том, что мы принимали неправильные решения в штрафной. Сегодня мы выставили очень атакующую схему, потому что знали, что Албания будет играть от обороны. Футболисты неплохо выполняли установку. Но мы не смогли использовать преимущество, а без этого результата добиться невозможно. Надеюсь, мы многому научимся. Это была очень досадная неудача. Впереди отборочный цикл чемпионата мира, и у нас всегда должны быть разные тактические варианты в зависимости от ситуации и соперника. Я думаю, что выставил на поле лучший состав. У нас нет игрока со схожим стилем на позиции Кочорашвили, и мы должны были адаптироваться к этому", – сказал Вилли Саньоль. Статистика матча Во второй игре группы B1 встреча сборных Украины и Чехии завершилась в ничью 1:1. Таким образом, грузинская команда с шестью очками занимает второе место в группе, у лидеров – сборной Чехии (7 очков).Следующую встречу сборная Грузии проведет 16 ноября против сборной Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, вилли саньоль, албания, украина, чехия, футбол, сборная грузии по футболу, лига наций уефа
спорт, грузия, новости, вилли саньоль, албания, украина, чехия, футбол, сборная грузии по футболу, лига наций уефа
Еще одна осечка – обзор матча сборных Грузии и Албании по футболу
На стадионе им. Михаила Месхи прошел матч 4 тура групповой стадии Лиги наций УЕФА
Второе подряд поражение сборной Грузии, на этот раз в равной борьбе минимально уступили сборной Албании со счетом 0:1. В чем причина? Давайте разбираться.
Грузинские футболисты выходили на игру в ранге фаворита, в активе подопечных Вилли Саньоля было 6 набранных баллов и первое место в группе.
Встреча началась с небольшим преимуществом сборной Грузии и уже на 5 минуте Буду Зивзивадзе мог открывать счет, но из убойной позиции пробил выше ворот.
Постепенно сборная Албании выровняла ход матча, и начала наносить удары по воротам Георгия Мамардашвили, грузинский кипер был начеку.
Бросалось в глаза, что сборная Грузии играет по непривычной схеме, вместо 5 защитников – 4, при этом явное перенасыщение атакующими игроками.
Забегая вперед, сложилось впечатление, что грузинские футболисты так до конца и не поняли задумку тренера. Из-за этого оголяли зоны при обороне собственных ворот, а при атаке не хватало хороших открываний и решающего качественного паса.
На перерыв команды ушли без забитых мячей, счет в целом отражал происходящее на поле.
Второй тайм начался обескураживающе для сборной Грузии, на 48 минуте лидер албанцев Кристьян Аслани нанес точный удар из-за пределов штрафной. Счет открыт – 0:1.
После пропущенного гола грузинские футболисты забрали мяч под свой контроль, пытаясь вскрыть крепкую защиту албанцев.
Будем объективны, особой остроты так и не получилось создать, были подходы, был один удар в створ ворот во втором тайме, но в целом проблем вратарю сборной Албании Томашу Стракоше доставить не удалось.
Как итог, неприятное поражение от соперника, которого можно и нужно было обыгрывать, но это футбол, чтобы стать лучше приходится проходить и через такие трудности.
Пожелаем сборной Грузии не падать духом и уже в следующих противостояниях вновь порадовать своих болельщиков победами!
Тренер сборной Грузии о прошедшей игре
Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль на пресс-конференции дал оценку проигранному матчу против Албании в Лиге наций (0:1).
"Иногда после неудачи хочется видеть все в негативном свете. Однако мы неплохо контролировали мяч и имели больше голевых моментов. Причина, вероятно, в том, что мы принимали неправильные решения в штрафной.
Сегодня мы выставили очень атакующую схему, потому что знали, что Албания будет играть от обороны. Футболисты неплохо выполняли установку. Но мы не смогли использовать преимущество, а без этого результата добиться невозможно. Надеюсь, мы многому научимся. Это была очень досадная неудача.
Впереди отборочный цикл чемпионата мира, и у нас всегда должны быть разные тактические варианты в зависимости от ситуации и соперника.
Я думаю, что выставил на поле лучший состав. У нас нет игрока со схожим стилем на позиции Кочорашвили, и мы должны были адаптироваться к этому", – сказал Вилли Саньоль.
Владение мячом: Грузия 64% – 36% Албания.
Удары в створ: Грузия 3 – 4 Албания.
Угловые: Грузия 11 – 3 Албания.
Фолы: Грузия 11 – 10 Албания.
Желтые карточки: Грузия 1 – 3 Албания.
Во второй игре группы B1 встреча сборных Украины и Чехии завершилась в ничью 1:1. Таким образом, грузинская команда с шестью очками занимает второе место в группе, у лидеров – сборной Чехии (7 очков).
Следующую встречу сборная Грузии проведет 16 ноября против сборной Украины.