https://sputnik-georgia.ru/20241015/oppozitsionnaya-koalitsiya-prervala-izbiratelnuyu-kampaniyu-v-batumi-iz-za-gibeli-chlena-partii-290371778.html

"Коалиция за перемены" прервала предвыборную кампанию в Батуми из-за трагедии

"Коалиция за перемены" прервала предвыборную кампанию в Батуми из-за трагедии

Sputnik Грузия

Активистка партии погибла в ДТП на востоке Грузии 15.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-15T22:15+0400

2024-10-15T22:15+0400

2024-10-15T23:06+0400

парламентские выборы

новости

грузия

политика

батуми

ника гварамия

парламентские выборы в грузии 2024

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/15/282489555_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_6ff68d9478186cb5ab52f7cd0a1654f6.jpg

ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Оппозиционная сила Грузии "Коалиция за перемены" ("Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа") отменила встречу с избирателями в Батуми в преддверии парламентских выборов 26 октября из-за гибели в ДТП члена своей команды, заявил один из лидеров коалиции Ника Гварамия. Одна активистка партии погибла на месте, а вторая оказалась в клинике в тяжелом состоянии после того как автомобиль, на котором они ехали, попал в ДТП. "Сегодня у нас было запланировано мероприятие в Батуми. Я хочу извиниться перед жителями Батуми, Аджарии, мы отменяем мероприятие, так как невозможно думать ни о чем, кроме скорби", - сказал Гварамия. Автомобиль, в котором ехали представители молодежного крыла коалиции Элене Мегрелишвили и Анна Картвелишвили, накануне вечером столкнулся с другим автомобилем у села Вачнадзиани в Гурджаанском районе региона Кахети. Мегрелишвили скончалась на месте. А Картвелишвили была доставлена в клинику в тяжелом состоянии, как и еще двое пострадавших.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

батуми

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, политика, батуми, ника гварамия, парламентские выборы в грузии 2024