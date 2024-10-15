https://sputnik-georgia.ru/20241015/prezident-gruzii-pomilovala-12-osuzhdennykh-290366399.html

Президент Грузии помиловала 12 осужденных

Президент Грузии помиловала 12 осужденных

Sputnik Грузия

Девять осужденных полностью освобождаются от отбывания наказания в пенитенциарном учреждении 15.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-15T15:28+0400

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ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала 12 осужденных, сообщили в администрации главы государства. Девять осужденных полностью освобождаются от отбывания наказания в пенитенциарном учреждении, двум – сократили срок оставшегося тюремного заключения. Еще один акт помилования коснулся осужденного условно, говорится в заявлении администрации.Преступления, за которые были осуждены заключенные и их пол, не уточняются.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, саломе зурабишвили , амнистия