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Президент Грузии помиловала 12 осужденных
Президент Грузии помиловала 12 осужденных
Sputnik Грузия
Девять осужденных полностью освобождаются от отбывания наказания в пенитенциарном учреждении 15.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-15T15:28+0400
2024-10-15T15:28+0400
2024-10-15T15:39+0400
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ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала 12 осужденных, сообщили в администрации главы государства. Девять осужденных полностью освобождаются от отбывания наказания в пенитенциарном учреждении, двум – сократили срок оставшегося тюремного заключения. Еще один акт помилования коснулся осужденного условно, говорится в заявлении администрации.Преступления, за которые были осуждены заключенные и их пол, не уточняются.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, саломе зурабишвили , амнистия
грузия, новости, общество, саломе зурабишвили , амнистия
Президент Грузии помиловала 12 осужденных
15:28 15.10.2024 (обновлено: 15:39 15.10.2024)
Девять осужденных полностью освобождаются от отбывания наказания в пенитенциарном учреждении
ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала 12 осужденных, сообщили в администрации главы государства.
Девять осужденных полностью освобождаются от отбывания наказания в пенитенциарном учреждении, двум – сократили срок оставшегося тюремного заключения.
Еще один акт помилования коснулся осужденного условно, говорится в заявлении
администрации.
Преступления, за которые были осуждены заключенные и их пол, не уточняются.