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https://sputnik-georgia.ru/20241015/prezident-gruzii-pomilovala-12-osuzhdennykh-290366399.html
Президент Грузии помиловала 12 осужденных
Президент Грузии помиловала 12 осужденных
Sputnik Грузия
Девять осужденных полностью освобождаются от отбывания наказания в пенитенциарном учреждении 15.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-15T15:28+0400
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ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала 12 осужденных, сообщили в администрации главы государства. Девять осужденных полностью освобождаются от отбывания наказания в пенитенциарном учреждении, двум – сократили срок оставшегося тюремного заключения. Еще один акт помилования коснулся осужденного условно, говорится в заявлении администрации.Преступления, за которые были осуждены заключенные и их пол, не уточняются.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, общество, саломе зурабишвили , амнистия
грузия, новости, общество, саломе зурабишвили , амнистия

Президент Грузии помиловала 12 осужденных

15:28 15.10.2024 (обновлено: 15:39 15.10.2024)
© photo: Sputnik / StringerРуставская тюрьма - вышка охраны и полицейские
Руставская тюрьма - вышка охраны и полицейские - Sputnik Грузия, 1920, 15.10.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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Девять осужденных полностью освобождаются от отбывания наказания в пенитенциарном учреждении
ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала 12 осужденных, сообщили в администрации главы государства.
Девять осужденных полностью освобождаются от отбывания наказания в пенитенциарном учреждении, двум – сократили срок оставшегося тюремного заключения.
Еще один акт помилования коснулся осужденного условно, говорится в заявлении администрации.
Преступления, за которые были осуждены заключенные и их пол, не уточняются.
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