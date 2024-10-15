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Россия видит попытки Запада повлиять на избирательную кампанию в Грузии – Песков
Россия видит попытки Запада повлиять на избирательную кампанию в Грузии – Песков
Sputnik Грузия
Россия не собирается вмешиваться во внутренние дела Грузии, отметил Дмитрий Песков 15.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-15T15:15+0400
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ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Кремль видит попытки Запада оказывать нажим на власти Грузии и влиять на ход избирательной кампании, при этом Россия никак не вмешивается во внутренние дела страны, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментирую предстоящие парламентские выборы.Ранее резидент Грузии Саломе Зурабишвили назвала грузинское правительство российским и заявила, что власти могут "украсть выборы", если избиратели не мобилизуются. Об этом она сказала в интервью Financial Times на фоне участившихся заявлений с Запада о сворачивании страны с европейского пути.При этом он отметил, что Москва не вмешивается во внутренние дела Грузии. "Мы никоим образом не вмешиваемся во внутренние дела Грузии и не собираемся этого делать", – сказал Песков.Он также прокомментировал российско-грузинские отношения."Грузия – это наш сосед, вы знаете все осложнения в наших двусторонних отношениях, которые вместе с тем не препятствуют развитию гуманитарных связей по линии обществ двух стран, народов", – заявил он. Люди продолжают ездить из Грузии в Россию, из России в Грузию, отметил Песков.Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, россия, грузия, дмитрий песков, политика, парламентские выборы в грузии 2024
новости, россия, грузия, дмитрий песков, политика, парламентские выборы в грузии 2024
Россия видит попытки Запада повлиять на избирательную кампанию в Грузии – Песков
15:15 15.10.2024 (обновлено: 16:24 15.10.2024)
Россия не собирается вмешиваться во внутренние дела Грузии, отметил Дмитрий Песков
ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Кремль видит попытки Запада оказывать нажим на власти Грузии и влиять на ход избирательной кампании, при этом Россия никак не вмешивается во внутренние дела страны, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментирую предстоящие парламентские выборы.
Ранее резидент Грузии Саломе Зурабишвили назвала грузинское правительство российским и заявила, что власти могут "украсть выборы", если избиратели не мобилизуются. Об этом она сказала в интервью Financial Times на фоне участившихся заявлений с Запада о сворачивании страны с европейского пути.
"Что касается выборов, то это не наше дело. Мы видим неприкрытые попытка западных стран оказывать нажим на действующие власти Грузии и оказывать прямое незавуалированное влияние на ход избирательной кампании", – сказал Песков.
При этом он отметил, что Москва не вмешивается во внутренние дела Грузии.
"Мы никоим образом не вмешиваемся во внутренние дела Грузии и не собираемся этого делать", – сказал Песков.
Он также прокомментировал российско-грузинские отношения.
"Грузия – это наш сосед, вы знаете все осложнения в наших двусторонних отношениях, которые вместе с тем не препятствуют развитию гуманитарных связей по линии обществ двух стран, народов", – заявил он.
Люди продолжают ездить из Грузии в Россию, из России в Грузию, отметил Песков.
Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).