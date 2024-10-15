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Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Грузии
Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Грузии
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На Черноморском побережье Грузии ожидается 3-4-балльный шторм 15.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-15T14:15+0400
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ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Дожди с грозами, усиление ветра и град ожидаются в большинстве регионов Грузии 17-18 октября, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>В эти дни прогнозируют дождь с грозой, местами сильный. В высокогорных районах возможен снег. Также синоптики предупреждают об усилении ветра и шторме в 3-4 балла на Черноморском побережье Грузии. Ожидаемые осадки могут значительно повысить уровень воды в малых реках, а в холмистой и горной местности спровоцировать и активизировать оползнево-селевые процессы. Уровень угрозы развития природных катастроф оценивается синоптиками как средний.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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погода, грузия, новости, тбилиси, национальное агентство окружающей среды
погода, грузия, новости, тбилиси, национальное агентство окружающей среды
Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Грузии
На Черноморском побережье Грузии ожидается 3-4-балльный шторм
ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Дожди с грозами, усиление ветра и град ожидаются в большинстве регионов Грузии 17-18 октября, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды.
В эти дни прогнозируют дождь с грозой, местами сильный. В высокогорных районах возможен снег. Также синоптики предупреждают об усилении ветра и шторме в 3-4 балла на Черноморском побережье Грузии.
Ожидаемые осадки могут значительно повысить уровень воды в малых реках, а в холмистой и горной местности спровоцировать и активизировать оползнево-селевые процессы.
Уровень угрозы развития природных катастроф оценивается синоптиками как средний.