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Страшная подземка в Тбилиси, где погибла гражданка России, стала более безопасной
Страшная подземка в Тбилиси, где погибла гражданка России, стала более безопасной
Sputnik Грузия
В центре Тбилиси увеличили высоту ограждения "роковой подземки" – места, где несколько недель назад погибла туристка из России Арина Глазунова. Подробности – в... 15.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-15T17:44+0400
2024-10-15T17:44+0400
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В ночь на 27 сентября девушка с друзьями прогуливалась по центру Тбилиси, но веселое времяпровождение прервала трагедия – Арина, не заметив невысокую ограду, упала в подземный переход. Позже, уже в больнице, девушка скончалась из-за перелома основания черепа.
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видео, видео-новости из грузии, вирусные видео, мультимедиа, происшествия, тбилиси, видео
видео, видео-новости из грузии, вирусные видео, мультимедиа, происшествия, тбилиси, видео
Страшная подземка в Тбилиси, где погибла гражданка России, стала более безопасной
17:44 15.10.2024 (обновлено: 18:24 15.10.2024)
В центре Тбилиси увеличили высоту ограждения "роковой подземки" – места, где несколько недель назад погибла туристка из России Арина Глазунова. Подробности – в видео Sputnik Грузия.
В ночь на 27 сентября девушка с друзьями прогуливалась по центру Тбилиси, но веселое времяпровождение прервала трагедия – Арина, не заметив невысокую ограду, упала в подземный переход. Позже, уже в больнице, девушка скончалась из-за перелома основания черепа.