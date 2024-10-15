https://sputnik-georgia.ru/20241015/strashnaya-podzemka-v-tbilisi-gde-pogibla-grazhdanka-rossii-stala-bolee-bezopasnoy-290369700.html

Страшная подземка в Тбилиси, где погибла гражданка России, стала более безопасной

Страшная подземка в Тбилиси, где погибла гражданка России, стала более безопасной

Sputnik Грузия

В центре Тбилиси увеличили высоту ограждения "роковой подземки" – места, где несколько недель назад погибла туристка из России Арина Глазунова. Подробности – в... 15.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-15T17:44+0400

2024-10-15T17:44+0400

2024-10-15T18:24+0400

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В ночь на 27 сентября девушка с друзьями прогуливалась по центру Тбилиси, но веселое времяпровождение прервала трагедия – Арина, не заметив невысокую ограду, упала в подземный переход. Позже, уже в больнице, девушка скончалась из-за перелома основания черепа.

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