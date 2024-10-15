https://sputnik-georgia.ru/20241015/trudnye-momenty-v-futbole-delayut-igrokov-silnee--mamardashvili-290370218.html

Трудные моменты в футболе делают игроков сильнее – Мамардашвили

Трудные моменты в футболе делают игроков сильнее – Мамардашвили

Sputnik Грузия

После четырех туров Грузия занимает второе место в группе с шестью очками 15.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-15T19:50+0400

2024-10-15T19:50+0400

2024-10-15T19:50+0400

спорт

грузия

новости

украина

албания

чехия

георгий мамардашвили

уефа

сборная грузии по футболу

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/09/07/289790565_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_20d5188bd385712cc622de439489717c.jpg

ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Трудные моменты, такие, как проигрыши, делают футболистов сильнее, поэтому в ноябре сборная Грузии вернется на поле сильнее и мотивированнее, написал вратарь национальной команды Георгий Мамардашвили в Сети. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Сборная Грузии потерпела второе поражение подряд в розыгрыше Лиги наций УЕФА 2024/2025 в домашнем матче против Албании (0:1). За три дня до этого в третьем туре Грузия уступила в гостях Украине со счетом 0:1. Сборная Грузии упустила свое лидерство в группе В1. После четырех туров Грузия занимает второе место в квартете с шестью очками. На первой строчке Чехия (семь очков), на третьем – Албания (шесть очков), на последнем – Украина (четыре очка). Следующую встречу подопечные Саньоля проведут в Батуми против Украины 16 ноября, а спустя три дня в гостях сыграют с Чехией.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

украина

албания

чехия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, грузия, новости, украина, албания, чехия, георгий мамардашвили, уефа, сборная грузии по футболу