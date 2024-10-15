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Трудные моменты в футболе делают игроков сильнее – Мамардашвили
Трудные моменты в футболе делают игроков сильнее – Мамардашвили
Sputnik Грузия
После четырех туров Грузия занимает второе место в группе с шестью очками 15.10.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Трудные моменты, такие, как проигрыши, делают футболистов сильнее, поэтому в ноябре сборная Грузии вернется на поле сильнее и мотивированнее, написал вратарь национальной команды Георгий Мамардашвили в Сети. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Сборная Грузии потерпела второе поражение подряд в розыгрыше Лиги наций УЕФА 2024/2025 в домашнем матче против Албании (0:1). За три дня до этого в третьем туре Грузия уступила в гостях Украине со счетом 0:1. Сборная Грузии упустила свое лидерство в группе В1. После четырех туров Грузия занимает второе место в квартете с шестью очками. На первой строчке Чехия (семь очков), на третьем – Албания (шесть очков), на последнем – Украина (четыре очка). Следующую встречу подопечные Саньоля проведут в Батуми против Украины 16 ноября, а спустя три дня в гостях сыграют с Чехией.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, украина, албания, чехия, георгий мамардашвили, уефа, сборная грузии по футболу
спорт, грузия, новости, украина, албания, чехия, георгий мамардашвили, уефа, сборная грузии по футболу
Трудные моменты в футболе делают игроков сильнее – Мамардашвили
После четырех туров Грузия занимает второе место в группе с шестью очками
ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Трудные моменты, такие, как проигрыши, делают футболистов сильнее, поэтому в ноябре сборная Грузии вернется на поле сильнее и мотивированнее, написал вратарь национальной команды Георгий Мамардашвили в Сети.
Сборная Грузии потерпела второе поражение подряд в розыгрыше Лиги наций УЕФА 2024/2025 в домашнем матче против Албании (0:1). За три дня до этого в третьем туре Грузия уступила в гостях Украине со счетом 0:1.
"В футболе есть трудные моменты, которые делают тебя сильнее. Я хочу поблагодарить болельщиков за поддержку. Мы встретимся в ноябре, с большей энергией и удвоенной мотивацией", – написал Мамардашвили.
Сборная Грузии упустила свое лидерство в группе В1. После четырех туров Грузия занимает второе место в квартете с шестью очками. На первой строчке Чехия (семь очков), на третьем – Албания (шесть очков), на последнем – Украина (четыре очка).
Следующую встречу подопечные Саньоля проведут в Батуми против Украины 16 ноября, а спустя три дня в гостях сыграют с Чехией.