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Внешняя торговля Грузии продолжает расти
Внешняя торговля Грузии продолжает расти
Sputnik Грузия
Экспорт составил 4,8 миллиарда долларов, что на 4,1% больше, чем в январе-сентябре 2023 года 15.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-15T16:33+0400
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ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-сентябре 2024 года вырос на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил 16,8 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат". За отчетный период в страну импортировали продукцию почти на 12 миллиардов долларов, что на 3,6% больше данных за девять месяцев 2023 года. Экспорт составил 4,8 миллиарда долларов, что на 4,1% больше, чем в январе-сентябре 2023 года. Отрицательный торговый баланс Грузии составил 7,2 миллиарда долларов, что на 3,3% больше аналогичного показателя прошлого года. Внешнеторговый оборот Грузии в 2023 году вырос на 12,5% по сравнению с 2022 годом и составил 21,5 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), при этом грузинскую продукцию в прошлом году вывезли на сумму около 6,1 миллиарда долларов – почти на 9,1% больше по сравнению с 2022 годом. За отчетный период в страну импортировали продукцию на сумму в размере 15,4 миллиарда долларов, что на 14% больше, чем в 2022 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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экономика, грузия, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика
экономика, грузия, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика

Внешняя торговля Грузии продолжает расти

16:33 15.10.2024
CC BY-SA 3.0 / Nc tech3 / POTIПорт Поти в Грузии
Порт Поти в Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 15.10.2024
CC BY-SA 3.0 / Nc tech3 / POTI
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Экспорт составил 4,8 миллиарда долларов, что на 4,1% больше, чем в январе-сентябре 2023 года
ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-сентябре 2024 года вырос на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил 16,8 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат".
За отчетный период в страну импортировали продукцию почти на 12 миллиардов долларов, что на 3,6% больше данных за девять месяцев 2023 года.
Внешнеторговый оборот Грузии январь-сентябрь 2024 года

Показатель

Объем, млн долларов

Рост, %

Экспорт

4 786,7

4,1

Импорт

11 992,3

3,6

Всего

16 779,0

3,7

Экспорт составил 4,8 миллиарда долларов, что на 4,1% больше, чем в январе-сентябре 2023 года.
Отрицательный торговый баланс Грузии составил 7,2 миллиарда долларов, что на 3,3% больше аналогичного показателя прошлого года.
Внешнеторговый оборот Грузии в 2023 году вырос на 12,5% по сравнению с 2022 годом и составил 21,5 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), при этом грузинскую продукцию в прошлом году вывезли на сумму около 6,1 миллиарда долларов – почти на 9,1% больше по сравнению с 2022 годом.
За отчетный период в страну импортировали продукцию на сумму в размере 15,4 миллиарда долларов, что на 14% больше, чем в 2022 году.
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