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Страны, которые воюют с Россией, намерены уничтожить Грузию – эксперт

Страны, которые воюют с Россией, намерены уничтожить Грузию – эксперт

Sputnik Грузия

Как бы мирно и прозрачно не прошли бы выборы в Грузии, на Западе их уже заранее объявили сфальсифицированными, потому что знают, что победит партия "Грузинская... 16.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-16T15:51+0400

2024-10-16T15:51+0400

2024-10-16T15:56+0400

пресс-центр sputnik грузия

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арно хидирбегишвили

грузинская мечта - демократическая грузия

пресс-центр

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Об этом он заявил в ходе онлайн-пресс-конференции. По словам эксперта, власти Грузии стали нерукопожатны для Запада потому, что не захотели подчиняться его приказам и указаниям. "И только если победит радикальная прозападная оппозиция, только в таком случае они признают победу, а выборы – легитимными", – заявил Хидирбегишвили.Парламентские выборы, от которых зависит, кто будет управлять Грузией следующие четыре года, назначены на 26 октября. Выборы впервые пройдут только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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мультимедиа, политика, грузия, арно хидирбегишвили, грузинская мечта - демократическая грузия, пресс-центр, видео