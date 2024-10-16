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Страны, которые воюют с Россией, намерены уничтожить Грузию – эксперт
Страны, которые воюют с Россией, намерены уничтожить Грузию – эксперт
Sputnik Грузия
Как бы мирно и прозрачно не прошли бы выборы в Грузии, на Западе их уже заранее объявили сфальсифицированными, потому что знают, что победит партия "Грузинская... 16.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-16T15:51+0400
2024-10-16T15:51+0400
2024-10-16T15:56+0400
пресс-центр sputnik грузия
мультимедиа
политика
грузия
арно хидирбегишвили
грузинская мечта - демократическая грузия
пресс-центр
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Об этом он заявил в ходе онлайн-пресс-конференции. По словам эксперта, власти Грузии стали нерукопожатны для Запада потому, что не захотели подчиняться его приказам и указаниям. "И только если победит радикальная прозападная оппозиция, только в таком случае они признают победу, а выборы – легитимными", – заявил Хидирбегишвили.Парламентские выборы, от которых зависит, кто будет управлять Грузией следующие четыре года, назначены на 26 октября. Выборы впервые пройдут только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.
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Sputnik Грузия
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мультимедиа, политика, грузия, арно хидирбегишвили, грузинская мечта - демократическая грузия, пресс-центр, видео
мультимедиа, политика, грузия, арно хидирбегишвили, грузинская мечта - демократическая грузия, пресс-центр, видео
Страны, которые воюют с Россией, намерены уничтожить Грузию – эксперт
15:51 16.10.2024 (обновлено: 15:56 16.10.2024)
Как бы мирно и прозрачно не прошли бы выборы в Грузии, на Западе их уже заранее объявили сфальсифицированными, потому что знают, что победит партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия", считает политолог, руководитель ГРУЗИНФОРМ Арно Хидирбегишвили
Об этом он заявил в ходе онлайн-пресс-конференции. По словам эксперта, власти Грузии стали нерукопожатны для Запада потому, что не захотели подчиняться его приказам и указаниям. "И только если победит радикальная прозападная оппозиция, только в таком случае они признают победу, а выборы – легитимными", – заявил Хидирбегишвили.
Парламентские выборы, от которых зависит, кто будет управлять Грузией следующие четыре года, назначены на 26 октября. Выборы впервые пройдут только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.