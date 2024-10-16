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Ангелы Victoria's Secret возвращаются: много перьев, много кружев и немного инклюзивности

Ангелы Victoria's Secret возвращаются: много перьев, много кружев и немного инклюзивности

Sputnik Грузия

В Нью-Йорке впервые за шесть лет прошло шоу Victoria's Secret, на котором вновь выступили ангелы-супермодели. Смотрите в фотоленте Sputnik самые яркие образы 16.10.2024, Sputnik Грузия

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мультимедиа

в мире

нью-йорк

ирина шейк

адриана лима

белла хадид

victoria's secret

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Грандиозное возвращение шоу Victoria's Secret состоялось 15 октября с участием ангелов-супермоделей, в числе которых Ирина Шейк, Адриана Лима, Джиджи и Белла Хадид, Кэндис Свейнпол, Кейт Мосс и другие.Шоу Victoria's Secret долгое время оставалось спорным событием: последний раз его показали по телевидению в 2018 году, а в 2019 году мероприятие отменили из-за сокращения аудитории и волны критики, связанной с нехваткой инклюзивности и чрезмерно идеализированными стандартами красоты, которые продвигал бренд.

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фото, мультимедиа, в мире, нью-йорк, ирина шейк, адриана лима, белла хадид, victoria's secret