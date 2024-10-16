Ангелы Victoria's Secret возвращаются: много перьев, много кружев и немного инклюзивности

Грандиозное возвращение шоу Victoria's Secret состоялось 15 октября с участием ангелов-супермоделей, в числе которых Ирина Шейк, Адриана Лима, Джиджи и Белла Хадид, Кэндис Свейнпол, Кейт Мосс и другие.Шоу Victoria's Secret долгое время оставалось спорным событием: последний раз его показали по телевидению в 2018 году, а в 2019 году мероприятие отменили из-за сокращения аудитории и волны критики, связанной с нехваткой инклюзивности и чрезмерно идеализированными стандартами красоты, которые продвигал бренд.
В Нью-Йорке впервые за шесть лет прошло шоу Victoria's Secret, на котором вновь выступили ангелы-супермодели. Смотрите в фотоленте Sputnik самые яркие образы
Грандиозное возвращение шоу Victoria's Secret состоялось 15 октября с участием ангелов-супермоделей, в числе которых Ирина Шейк, Адриана Лима, Джиджи и Белла Хадид, Кэндис Свейнпол, Кейт Мосс и другие.
Шоу Victoria's Secret долгое время оставалось спорным событием: последний раз его показали по телевидению в 2018 году, а в 2019 году мероприятие отменили из-за сокращения аудитории и волны критики, связанной с нехваткой инклюзивности и чрезмерно идеализированными стандартами красоты, которые продвигал бренд.