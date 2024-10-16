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Ангелы Victoria's Secret возвращаются: много перьев, много кружев и немного инклюзивности
Ангелы Victoria's Secret возвращаются: много перьев, много кружев и немного инклюзивности
Sputnik Грузия
В Нью-Йорке впервые за шесть лет прошло шоу Victoria's Secret, на котором вновь выступили ангелы-супермодели. Смотрите в фотоленте Sputnik самые яркие образы 16.10.2024, Sputnik Грузия
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в мире
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белла хадид
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Грандиозное возвращение шоу Victoria's Secret состоялось 15 октября с участием ангелов-супермоделей, в числе которых Ирина Шейк, Адриана Лима, Джиджи и Белла Хадид, Кэндис Свейнпол, Кейт Мосс и другие.Шоу Victoria's Secret долгое время оставалось спорным событием: последний раз его показали по телевидению в 2018 году, а в 2019 году мероприятие отменили из-за сокращения аудитории и волны критики, связанной с нехваткой инклюзивности и чрезмерно идеализированными стандартами красоты, которые продвигал бренд.
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фото, мультимедиа, в мире, нью-йорк, ирина шейк, адриана лима, белла хадид, victoria's secret
фото, мультимедиа, в мире, нью-йорк, ирина шейк, адриана лима, белла хадид, victoria's secret

Ангелы Victoria's Secret возвращаются: много перьев, много кружев и немного инклюзивности

10:55 16.10.2024 (обновлено: 15:43 16.10.2024)
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В Нью-Йорке впервые за шесть лет прошло шоу Victoria's Secret, на котором вновь выступили ангелы-супермодели. Смотрите в фотоленте Sputnik самые яркие образы
Грандиозное возвращение шоу Victoria's Secret состоялось 15 октября с участием ангелов-супермоделей, в числе которых Ирина Шейк, Адриана Лима, Джиджи и Белла Хадид, Кэндис Свейнпол, Кейт Мосс и другие.
Шоу Victoria's Secret долгое время оставалось спорным событием: последний раз его показали по телевидению в 2018 году, а в 2019 году мероприятие отменили из-за сокращения аудитории и волны критики, связанной с нехваткой инклюзивности и чрезмерно идеализированными стандартами красоты, которые продвигал бренд.
© photo : Evan Agostini/Invision

В мае текущего года бренд Victoria's Secret сделал заявление о возвращении.

В мае текущего года бренд Victoria&#x27;s Secret сделал заявление о возвращении. - Sputnik Грузия
1/12
© photo : Evan Agostini/Invision

В мае текущего года бренд Victoria's Secret сделал заявление о возвращении.

© AP Photo / Evan Agostini/Invision

Шоу Victoria's Secret состоялось 15 октября с участием ангелов-супермоделей.

Шоу Victoria&#x27;s Secret состоялось 15 октября с участием ангелов-супермоделей. - Sputnik Грузия
2/12
© AP Photo / Evan Agostini/Invision

Шоу Victoria's Secret состоялось 15 октября с участием ангелов-супермоделей.

© AP Photo / Evan Agostini/Invision

В этом году шоу открывала Джиджи Хадид.

В этом году шоу открывала Джиджи Хадид. - Sputnik Грузия
3/12
© AP Photo / Evan Agostini/Invision

В этом году шоу открывала Джиджи Хадид.

© AP Photo / Evan Agostini/Invision

Адриана Лима во время показа Victoria's Secret.

Адриана Лима во время показа Victoria&#x27;s Secret. - Sputnik Грузия
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© AP Photo / Evan Agostini/Invision

Адриана Лима во время показа Victoria's Secret.

© AP Photo / Evan Agostini/Invision

Показ шоу Victoria's Secret.

Показ шоу Victoria&#x27;s Secret. - Sputnik Грузия
5/12
© AP Photo / Evan Agostini/Invision

Показ шоу Victoria's Secret.

© AP Photo / Evan Agostini/Invision

В показе приняли участие девушки разных возрастов и размеров, включая плюс-сайз.

В показе приняли участие девушки разных возрастов и размеров, включая плюс-сайз. - Sputnik Грузия
6/12
© AP Photo / Evan Agostini/Invision

В показе приняли участие девушки разных возрастов и размеров, включая плюс-сайз.

© AP Photo / Evan Agostini/Invision

На подиум вышли такие модели, как Эшли Грэм, Ирина Шейк, Кейт Мосс, Карла Бруни, Тайра Бэнкс и Белла Хадид.

На подиум вышли такие модели, как Эшли Грэм, Ирина Шейк, Кейт Мосс, Карла Бруни, Тайра Бэнкс и Белла Хадид. - Sputnik Грузия
7/12
© AP Photo / Evan Agostini/Invision

На подиум вышли такие модели, как Эшли Грэм, Ирина Шейк, Кейт Мосс, Карла Бруни, Тайра Бэнкс и Белла Хадид.

© AP Photo / Evan Agostini/Invision

Зрители могли следить за шоу и одновременно покупать наряды в режиме реального времени по мере их появления на подиуме.

Зрители могли следить за шоу и одновременно покупать наряды в режиме реального времени по мере их появления на подиуме. - Sputnik Грузия
8/12
© AP Photo / Evan Agostini/Invision

Зрители могли следить за шоу и одновременно покупать наряды в режиме реального времени по мере их появления на подиуме.

© AP Photo / Evan Agostini/Invision

Наряды были доступны для покупки в магазине Amazon Fashion.

Наряды были доступны для покупки в магазине Amazon Fashion. - Sputnik Грузия
9/12
© AP Photo / Evan Agostini/Invision

Наряды были доступны для покупки в магазине Amazon Fashion.

© photo : Evan Agostini/Invision

Лила Мосс во время показа Victoria's Secret.

Лила Мосс во время показа Victoria&#x27;s Secret. - Sputnik Грузия
10/12
© photo : Evan Agostini/Invision

Лила Мосс во время показа Victoria's Secret.

© AP Photo / Evan Agostini/Invision

Показ шоу Victoria's Secret.

Показ шоу Victoria&#x27;s Secret. - Sputnik Грузия
11/12
© AP Photo / Evan Agostini/Invision

Показ шоу Victoria's Secret.

© AP Photo / Evan Agostini/Invision

Показ шоу Victoria's Secret.

Показ шоу Victoria&#x27;s Secret. - Sputnik Грузия
12/12
© AP Photo / Evan Agostini/Invision

Показ шоу Victoria's Secret.

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