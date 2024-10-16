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Федерацию футбола Албании оштрафовали за поведение болельщиков в матче с Грузией
Федерацию футбола Албании оштрафовали за поведение болельщиков в матче с Грузией
Sputnik Грузия
Сборная Грузии дважды сыграла с командой Албании в розыгрыше Лиги наций УЕФА 2024/2025 16.10.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Комиссия Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по этике и дисциплине приняла решение оштрафовать Федерацию футбола Албании за поведение фанатов на матче против команды Грузии на 41 тысячу евро, сообщили в пресс-службе ФФБ Албании. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>"Комиссия по этике и дисциплине оштрафовала Федерацию футбола Албании на 41 250 евро из-за инцидентов с албанскими болельщиками во время матчей Украина-Албания (7 сентября 2024 г.) и Албания-Грузия (10 сентября 2024 г.)", - говорится в заявлении УЕФА. Во время встречи со сборной Грузии в Тиране албанские болельщики заблокировали лестницу к трибуне, предназначенной для грузинской стороны, за что федерацию оштрафовали на 18 тысяч евро.Кроме того, албанская Федерация футбола заплатит 4 750 евро за бросание предметов с трибун и 12 500 евро за свист во время исполнения национального гимна Грузии.Сборная Албании и Грузии делят вторую и третью строчку группы B1 – у них по шесть очков. На первом месте Чехия – 7 очков, на последнем Украина – 4 очка. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Федерацию футбола Албании оштрафовали за поведение болельщиков в матче с Грузией
17:13 16.10.2024 (обновлено: 17:30 16.10.2024)
Сборная Грузии дважды сыграла с командой Албании в розыгрыше Лиги наций УЕФА 2024/2025
ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Комиссия Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по этике и дисциплине приняла решение оштрафовать Федерацию футбола Албании за поведение фанатов на матче против команды Грузии на 41 тысячу евро, сообщили в пресс-службе ФФБ Албании.
"Комиссия по этике и дисциплине оштрафовала Федерацию футбола Албании на 41 250 евро из-за инцидентов с албанскими болельщиками во время матчей Украина-Албания (7 сентября 2024 г.) и Албания-Грузия (10 сентября 2024 г.)", - говорится в заявлении
УЕФА.
Во время встречи со сборной Грузии в Тиране албанские болельщики заблокировали лестницу к трибуне, предназначенной для грузинской стороны, за что федерацию оштрафовали на 18 тысяч евро.
Кроме того, албанская Федерация футбола заплатит 4 750 евро за бросание предметов с трибун и 12 500 евро за свист во время исполнения национального гимна Грузии.
Сборная Грузии дважды сыграла с командой Албании в розыгрыше Лиги наций УЕФА 2024/2025. Матч в Тиране 10 сентября выиграла сборная Грузии (0:1), а ответную встречу в Тбилиси 14 октября подопечные Вилли Саньоля проиграли (0:1).
Сборная Албании и Грузии делят вторую и третью строчку группы B1 – у них по шесть очков. На первом месте Чехия – 7 очков, на последнем Украина – 4 очка.