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Ищенко: война с Германией в 2029, удары по порту в Одессе и турне Зеленского по Европе
Ищенко: война с Германией в 2029, удары по порту в Одессе и турне Зеленского по Европе
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2024-10-16T15:06+0400
2024-10-16T15:06+0400
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Почему удары по сухогрузам в Одессе, которые были нанесены Россией, куда сложнее организовать, чем кажется? Можно ли уничтожить все украинские мосты, и поможет ли это победить? Почему то, насколько активно Запад будет помогать Украине, уже не так важно? Когда Германия и другие страны НАТО будут готовы к войне с Россией? Обо всем этом в интервью “Sputnik на русском” рассказал политолог Ростислав Ищенко.
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мультимедиа, видео, в мире, россия, политика, германия, одесса, европа, нато, видео
мультимедиа, видео, в мире, россия, политика, германия, одесса, европа, нато, видео
Ищенко: война с Германией в 2029, удары по порту в Одессе и турне Зеленского по Европе
Смотрите в видео новый выпуск программы "Честная аналитика"
Почему удары по сухогрузам в Одессе, которые были нанесены Россией, куда сложнее организовать, чем кажется? Можно ли уничтожить все украинские мосты, и поможет ли это победить?
Почему то, насколько активно Запад будет помогать Украине, уже не так важно? Когда Германия и другие страны НАТО будут готовы к войне с Россией?
Обо всем этом в интервью “Sputnik на русском” рассказал политолог Ростислав Ищенко.