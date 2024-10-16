https://sputnik-georgia.ru/20241016/ischenko-voyna-s-germaniey-v-2029-udary-po-portu-v-odesse-i-turne-zelenskogo-po-evrope-290382390.html

Ищенко: война с Германией в 2029, удары по порту в Одессе и турне Зеленского по Европе

Ищенко: война с Германией в 2029, удары по порту в Одессе и турне Зеленского по Европе

Sputnik Грузия

Смотрите в видео новый выпуск программы "Честная аналитика" 16.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-16T15:06+0400

2024-10-16T15:06+0400

2024-10-16T15:06+0400

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Почему удары по сухогрузам в Одессе, которые были нанесены Россией, куда сложнее организовать, чем кажется? Можно ли уничтожить все украинские мосты, и поможет ли это победить? Почему то, насколько активно Запад будет помогать Украине, уже не так важно? Когда Германия и другие страны НАТО будут готовы к войне с Россией? Обо всем этом в интервью “Sputnik на русском” рассказал политолог Ростислав Ищенко.

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Sputnik Грузия

мультимедиа, видео, в мире, россия, политика, германия, одесса, европа, нато, видео