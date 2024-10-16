https://sputnik-georgia.ru/20241016/novaya-revolyutsiya-roz-namechena-v-gruzii-na-27-oktyabrya--politolog-o-planakh-zapada--290387677.html

Новая "революция роз" намечена в Грузии на 27 октября – политолог о планах Запада

Новая "революция роз" намечена в Грузии на 27 октября – политолог о планах Запада

Sputnik Грузия

Посыл Запада к грузинскому электорату стал уже совсем прозрачным, мол, люди должны выйти на улицы и "защитить украденные голоса", поскольку к власти должны... 16.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-16T16:11+0400

2024-10-16T16:11+0400

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Об этом заявил политолог и руководитель ГРУЗИНФОРМ Арно Хидирбегишвили в интервью Sputnik Грузия."Грузинская оппозиция и неправительственные организации изуродовали часть нашей молодежи. Студенты, которых выпустят на улицы 27 числа, – это люди, зомбированные глобалистами с пеленок. Они говорят своим родителям, мол, надоели вы с вашей Абхазией и Осетией, мы хотим жить по-европейски, в Европе", – заявил политолог.Парламентские выборы, от которых зависит, кто будет управлять Грузией следующие четыре года, назначены на 26 октября. Выборы впервые пройдут только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.

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