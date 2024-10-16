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Речь идет не о победе "Грузинской мечты", а о победе Грузии – политолог
Речь идет не о победе "Грузинской мечты", а о победе Грузии – политолог
Sputnik Грузия
Речь идет не о том, победит ли на выборах правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" или не победит, а вопрос заключается в том, быть ли... 16.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-16T18:02+0400
2024-10-16T18:02+0400
2024-10-16T18:02+0400
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Об этом заявил политолог и руководитель ГРУЗИНФОРМ Арно Хидирбегишвили в интервью Sputnik Грузия."Речь идет не о победе "Грузинской мечты", а о победе Грузии. Вопрос стоит философским образом – быть или быть Грузии? 26 октября я надеюсь, что мы скажем Грузии "быть", – заявил Хидирбегишвили.Парламентские выборы, от которых зависит, кто будет управлять Грузией следующие четыре года, назначены на 26 октября. Выборы впервые пройдут только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.
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мультимедиа, политика, грузия, новости, арно хидирбегишвили, грузинская мечта - демократическая грузия, видео, видео-новости из грузии, пресс-центр, видео
мультимедиа, политика, грузия, новости, арно хидирбегишвили, грузинская мечта - демократическая грузия, видео, видео-новости из грузии, пресс-центр, видео
Речь идет не о победе "Грузинской мечты", а о победе Грузии – политолог
Речь идет не о том, победит ли на выборах правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" или не победит, а вопрос заключается в том, быть ли Грузии или не быть
Об этом заявил политолог и руководитель ГРУЗИНФОРМ Арно Хидирбегишвили в интервью Sputnik Грузия.
"Речь идет не о победе "Грузинской мечты", а о победе Грузии. Вопрос стоит философским образом – быть или быть Грузии? 26 октября я надеюсь, что мы скажем Грузии "быть", – заявил Хидирбегишвили.
Парламентские выборы, от которых зависит, кто будет управлять Грузией следующие четыре года, назначены на 26 октября. Выборы впервые пройдут только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.