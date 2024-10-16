Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20241016/skolko-deneg-pereveli-migranty-v-gruziyu-s-nachala-goda-290374207.html
Сколько денег перевели мигранты в Грузию с начала года
Сколько денег перевели мигранты в Грузию с начала года
Sputnik Грузия
По объему денежных переводов в Грузию за первые девять месяцев 2024 года лидером является Россия 16.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-16T09:01+0400
2024-10-16T09:01+0400
грузия
экономика
новости
национальный банк грузии
статистика
денежные переводы
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23408/45/234084550_0:134:2000:1259_1920x0_80_0_0_b306d9ab28682653cfd05140dbcec2a5.jpg
ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-сентябрь 2024 года снизилась на 21,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 2 528,4 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.По объему денежных переводов в Грузию за первые девять месяцев 2024 года лидером является Россия.По данным Национального банка, из России за отчетный период поступило около 452,7 миллиона долларов – 17,9% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов.Россия входит в тройку стран по объему переводов в сентябреДенежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в сентябре 2024 года снизились на 1,1% по сравнению с сентябрем прошлого года и составили 283,4 миллиона долларов.Россия по объему переводов в Грузию находится на третьем месте, пропустив вперед Италию и США.В сентябре из России перечислено 35,8 миллиона долларов – 12,6% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в сентябре 2024 года поступило денежных переводов на 40% меньше, чем за тот же период прошлого года.Сколько валюты перевели из ГрузииВ сентябре из Грузии за границу перевели 33,9 миллиона долларов, что на 16,4% больше, чем за тот же месяц 2023 года.За девять месяцев 2024 года из Грузии за границу перевели 274,2 миллиона долларов, что на 5,8% больше, чем за тот же период 2023 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23408/45/234084550_72:0:1929:1393_1920x0_80_0_0_3f3f2f6fe1975351a9c30b19fc01bc3b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
грузия, экономика, новости, национальный банк грузии, статистика, денежные переводы
грузия, экономика, новости, национальный банк грузии, статистика, денежные переводы

Сколько денег перевели мигранты в Грузию с начала года

09:01 16.10.2024
© photo: Sputnik / Anton Denisov / Перейти в фотобанкДенежные купюры. Доллары США.
Денежные купюры. Доллары США. - Sputnik Грузия, 1920, 16.10.2024
© photo: Sputnik / Anton Denisov
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
По объему денежных переводов в Грузию за первые девять месяцев 2024 года лидером является Россия
ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-сентябрь 2024 года снизилась на 21,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 2 528,4 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.
По объему денежных переводов в Грузию за первые девять месяцев 2024 года лидером является Россия.
Статистика денежных переводов в Грузию за январь-сентябрь 2024 года

Страна

Объем, млн долларов

Рост, %

Россия

452,7

-65,6

Италия

422,4

10,1

США

414,8

30,3

Германия

195,5

16,0

Греция

194,5

15,2

По данным Национального банка, из России за отчетный период поступило около 452,7 миллиона долларов – 17,9% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов.

Россия входит в тройку стран по объему переводов в сентябре

Денежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в сентябре 2024 года снизились на 1,1% по сравнению с сентябрем прошлого года и составили 283,4 миллиона долларов.
Россия по объему переводов в Грузию находится на третьем месте, пропустив вперед Италию и США.
Статистика денежных переводов в Грузию за сентябрь 2024 года

Страна

Объем, млн долларов

Рост, %

Италия

49,6

13,5

США

49,0

17,7

Россия

35,8

-40,0

Германия

25,5

18,4

Греция

24,7

18,7

В сентябре из России перечислено 35,8 миллиона долларов – 12,6% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в сентябре 2024 года поступило денежных переводов на 40% меньше, чем за тот же период прошлого года.

Сколько валюты перевели из Грузии

В сентябре из Грузии за границу перевели 33,9 миллиона долларов, что на 16,4% больше, чем за тот же месяц 2023 года.
За девять месяцев 2024 года из Грузии за границу перевели 274,2 миллиона долларов, что на 5,8% больше, чем за тот же период 2023 года.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0