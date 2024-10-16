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Сколько денег перевели мигранты в Грузию с начала года
Сколько денег перевели мигранты в Грузию с начала года
Sputnik Грузия
По объему денежных переводов в Грузию за первые девять месяцев 2024 года лидером является Россия 16.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-16T09:01+0400
2024-10-16T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-сентябрь 2024 года снизилась на 21,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 2 528,4 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.По объему денежных переводов в Грузию за первые девять месяцев 2024 года лидером является Россия.По данным Национального банка, из России за отчетный период поступило около 452,7 миллиона долларов – 17,9% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов.Россия входит в тройку стран по объему переводов в сентябреДенежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в сентябре 2024 года снизились на 1,1% по сравнению с сентябрем прошлого года и составили 283,4 миллиона долларов.Россия по объему переводов в Грузию находится на третьем месте, пропустив вперед Италию и США.В сентябре из России перечислено 35,8 миллиона долларов – 12,6% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в сентябре 2024 года поступило денежных переводов на 40% меньше, чем за тот же период прошлого года.Сколько валюты перевели из ГрузииВ сентябре из Грузии за границу перевели 33,9 миллиона долларов, что на 16,4% больше, чем за тот же месяц 2023 года.За девять месяцев 2024 года из Грузии за границу перевели 274,2 миллиона долларов, что на 5,8% больше, чем за тот же период 2023 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, национальный банк грузии, статистика, денежные переводы
грузия, экономика, новости, национальный банк грузии, статистика, денежные переводы
Сколько денег перевели мигранты в Грузию с начала года
По объему денежных переводов в Грузию за первые девять месяцев 2024 года лидером является Россия
ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-сентябрь 2024 года снизилась на 21,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 2 528,4 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.
По объему денежных переводов в Грузию за первые девять месяцев 2024 года лидером является Россия.
Статистика денежных переводов в Грузию за январь-сентябрь 2024 года
Страна
Объем, млн долларов
Рост, %
Россия
452,7
-65,6
Италия
422,4
10,1
США
414,8
30,3
Германия
195,5
16,0
Греция
194,5
15,2
По данным Национального банка,
из России за отчетный период поступило около 452,7 миллиона долларов – 17,9% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов.
Россия входит в тройку стран по объему переводов в сентябре
Денежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в сентябре 2024 года снизились на 1,1% по сравнению с сентябрем прошлого года и составили 283,4 миллиона долларов.
Россия по объему переводов в Грузию находится на третьем месте, пропустив вперед Италию и США.
Статистика денежных переводов в Грузию за сентябрь 2024 года
Страна
Объем, млн долларов
Рост, %
Италия
49,6
13,5
США
49,0
17,7
Россия
35,8
-40,0
Германия
25,5
18,4
Греция
24,7
18,7
В сентябре из России перечислено 35,8 миллиона долларов – 12,6% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в сентябре 2024 года поступило денежных переводов на 40% меньше, чем за тот же период прошлого года.
Сколько валюты перевели из Грузии
В сентябре из Грузии за границу перевели 33,9 миллиона долларов, что на 16,4% больше, чем за тот же месяц 2023 года.
За девять месяцев 2024 года из Грузии за границу перевели 274,2 миллиона долларов, что на 5,8% больше, чем за тот же период 2023 года.