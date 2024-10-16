https://sputnik-georgia.ru/20241016/skolko-deneg-pereveli-migranty-v-gruziyu-s-nachala-goda-290374207.html

Сколько денег перевели мигранты в Грузию с начала года

Сколько денег перевели мигранты в Грузию с начала года

Sputnik Грузия

По объему денежных переводов в Грузию за первые девять месяцев 2024 года лидером является Россия 16.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-16T09:01+0400

2024-10-16T09:01+0400

2024-10-16T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-сентябрь 2024 года снизилась на 21,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 2 528,4 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.По объему денежных переводов в Грузию за первые девять месяцев 2024 года лидером является Россия.По данным Национального банка, из России за отчетный период поступило около 452,7 миллиона долларов – 17,9% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов.Россия входит в тройку стран по объему переводов в сентябреДенежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в сентябре 2024 года снизились на 1,1% по сравнению с сентябрем прошлого года и составили 283,4 миллиона долларов.Россия по объему переводов в Грузию находится на третьем месте, пропустив вперед Италию и США.В сентябре из России перечислено 35,8 миллиона долларов – 12,6% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в сентябре 2024 года поступило денежных переводов на 40% меньше, чем за тот же период прошлого года.Сколько валюты перевели из ГрузииВ сентябре из Грузии за границу перевели 33,9 миллиона долларов, что на 16,4% больше, чем за тот же месяц 2023 года.За девять месяцев 2024 года из Грузии за границу перевели 274,2 миллиона долларов, что на 5,8% больше, чем за тот же период 2023 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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