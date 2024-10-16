https://sputnik-georgia.ru/20241016/sluzhba-gosbezopasnosti-gruzii-predupredila-o-gotovyascheysya-provokatsii-v-preddverii-vyborov-290374888.html

Служба госбезопасности Грузии предупредила о готовящейся провокации в преддверии выборов

Служба госбезопасности Грузии предупредила о готовящейся провокации в преддверии выборов

Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Группы, связанные с политическими кругами, перед парламентскими выборами в Грузии планируют распространять видео- и аудиозаписи... 16.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-16T08:48+0400

2024-10-16T08:48+0400

2024-10-16T09:36+0400

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парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Группы, связанные с политическими кругами, перед парламентскими выборами в Грузии планируют распространять видео- и аудиозаписи представителей власти, смонтированные якобы с помощью искусственного интеллекта и других современных технологий, говорится в заявлении Службы госбезопасности. В Грузии на 26 октября назначены парламентские выборы. Выборы впервые пройдут только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов."В интересах государственной безопасности и мирного сосуществования граждан мы хотим проинформировать общественность о том, что, согласно полученной информации, группы, связанные с политическими кругами, в дни перед предстоящим парламентским выборам в Грузии планируют распространять видео- и аудиозаписи, смонтированные с помощью искусственного интеллекта и других современных технологий", – сказано в заявлении.В фальшивых записях будут использованы голоса и видеоизображения представителей грузинского правительства, отметили в СГБ. "Целью распространения этой ложной информации является разжигание конфронтации между ветвями власти, а также разжигание вражды между правительством и Православной церковью, и ухудшение отношений между правительством и западными партнерами", – заявили в ведомстве.Фальсифицированные аудиозаписи общественности представят как информацию, просочившуюся из Службы государственной безопасности, что, с одной стороны, дискредитирует ведомство, а с другой – создаст диссонанс между ветвями власти, отметили в СГБ.Служба госбезопасности внимательно следит за деятельностью указанных групп и в случае любого нарушения закона будет принимать соответствующие меры, отметили в ведомстве.

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грузия, новости, тбилиси, сгб, парламентские выборы в грузии 2024 , политика