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Новая модель дождевика и как я "бросил" вашу маму: самые смешные фото недели
Новая модель дождевика и как я "бросил" вашу маму: самые смешные фото недели
Sputnik Грузия
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов 17.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-17T15:09+0400
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фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире, лондон, сан-паулу, индия, дональд трамп
Новая модель дождевика и как я "бросил" вашу маму: самые смешные фото недели
15:09 17.10.2024 (обновлено: 15:39 17.10.2024)
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов
© AP Photo / Alastair Grant
Две женщины в масках с черепами покупают одежду и реквизит во время 24-й распродажи Королевского театра балета и оперы в Лондоне.
Две женщины в масках с черепами покупают одежду и реквизит во время 24-й распродажи Королевского театра балета и оперы в Лондоне.
© AP Photo / Mike Stewart
Автомобиль затоплен водой в жилом комплексе после урагана "Милтон".
Автомобиль затоплен водой в жилом комплексе после урагана "Милтон".
© photo: Sputnik / Sergey Averin
Биосферный заповедник "Аскания-Нова" в Херсонской области.
Биосферный заповедник "Аскания-Нова" в Херсонской области.
© AP Photo / Andre Penner
Модель одета в платье из коллекции Normandy во время Недели моды в Сан-Паулу.
Модель одета в платье из коллекции Normandy во время Недели моды в Сан-Паулу.
© AP Photo / Robert F. Bukaty
Чемпионат по переноске жен в Северной Америке.
Чемпионат по переноске жен в Северной Америке.
© AP Photo / Mahesh Kumar A.
Мужчина, прикрываясь пластиковым чехлом, прогуливается во время сильного дождя в Ченнаи, Индия.
Мужчина, прикрываясь пластиковым чехлом, прогуливается во время сильного дождя в Ченнаи, Индия.
© AP Photo / Kin Cheung/Pool
Британский принц Уильям ловит мяч во время посещения мероприятия NFL Foundation NFL Flag в Лондоне.
Британский принц Уильям ловит мяч во время посещения мероприятия NFL Foundation NFL Flag в Лондоне.
© AP Photo / Rodrigo Abd
Трейси Клайн перед началом предвыборного митинга в поддержку кандидата в президенты США от Республиканской партии, бывшего президента Дональда Трампа.
Трейси Клайн перед началом предвыборного митинга в поддержку кандидата в президенты США от Республиканской партии, бывшего президента Дональда Трампа.
© photo: Sputnik / Pelagiia Tikhonova / Перейти в фотобанкМодель демонстрирует одежду из коллекции бренда ZA_ZA в рамках Третьей Московской недели моды в Центральном выставочном зале "Манеж".
Модель демонстрирует одежду из коллекции бренда ZA_ZA в рамках Третьей Московской недели моды в Центральном выставочном зале "Манеж".