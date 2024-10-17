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Новая модель дождевика и как я "бросил" вашу маму: самые смешные фото недели
Новая модель дождевика и как я "бросил" вашу маму: самые смешные фото недели
Sputnik Грузия
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов 17.10.2024, Sputnik Грузия
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фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире, лондон, сан-паулу, индия, дональд трамп
фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире, лондон, сан-паулу, индия, дональд трамп

Новая модель дождевика и как я "бросил" вашу маму: самые смешные фото недели

15:09 17.10.2024 (обновлено: 15:39 17.10.2024)
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Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов
© AP Photo / Alastair Grant

Две женщины в масках с черепами покупают одежду и реквизит во время 24-й распродажи Королевского театра балета и оперы в Лондоне.

Две женщины в масках с черепами покупают одежду и реквизит во время 24-й распродажи Королевского театра балета и оперы в Лондоне. - Sputnik Грузия
1/10
© AP Photo / Alastair Grant

Две женщины в масках с черепами покупают одежду и реквизит во время 24-й распродажи Королевского театра балета и оперы в Лондоне.

© AP Photo / Mike Stewart

Автомобиль затоплен водой в жилом комплексе после урагана "Милтон".

Автомобиль затоплен водой в жилом комплексе после урагана &quot;Милтон&quot;. - Sputnik Грузия
2/10
© AP Photo / Mike Stewart

Автомобиль затоплен водой в жилом комплексе после урагана "Милтон".

© photo: Sputnik / Sergey Averin

Биосферный заповедник "Аскания-Нова" в Херсонской области.

Биосферный заповедник &quot;Аскания-Нова&quot; в Херсонской области. - Sputnik Грузия
3/10
© photo: Sputnik / Sergey Averin

Биосферный заповедник "Аскания-Нова" в Херсонской области.

© AP Photo / Andre Penner

Модель одета в платье из коллекции Normandy во время Недели моды в Сан-Паулу.

Модель одета в платье из коллекции Normandy во время Недели моды в Сан-Паулу. - Sputnik Грузия
4/10
© AP Photo / Andre Penner

Модель одета в платье из коллекции Normandy во время Недели моды в Сан-Паулу.

© AP Photo / Robert F. Bukaty

Чемпионат по переноске жен в Северной Америке.

Чемпионат по переноске жен в Северной Америке. - Sputnik Грузия
5/10
© AP Photo / Robert F. Bukaty

Чемпионат по переноске жен в Северной Америке.

© AP Photo / Mahesh Kumar A.

Мужчина, прикрываясь пластиковым чехлом, прогуливается во время сильного дождя в Ченнаи, Индия.

Мужчина, прикрываясь пластиковым чехлом, прогуливается во время сильного дождя в Ченнаи, Индия. - Sputnik Грузия
6/10
© AP Photo / Mahesh Kumar A.

Мужчина, прикрываясь пластиковым чехлом, прогуливается во время сильного дождя в Ченнаи, Индия.

© AP Photo / Kin Cheung/Pool

Британский принц Уильям ловит мяч во время посещения мероприятия NFL Foundation NFL Flag в Лондоне.

Британский принц Уильям ловит мяч во время посещения мероприятия NFL Foundation NFL Flag в Лондоне. - Sputnik Грузия
7/10
© AP Photo / Kin Cheung/Pool

Британский принц Уильям ловит мяч во время посещения мероприятия NFL Foundation NFL Flag в Лондоне.

© AP Photo / Rodrigo Abd

Трейси Клайн перед началом предвыборного митинга в поддержку кандидата в президенты США от Республиканской партии, бывшего президента Дональда Трампа.

Трейси Клайн перед началом предвыборного митинга в поддержку кандидата в президенты США от Республиканской партии, бывшего президента Дональда Трампа. - Sputnik Грузия
8/10
© AP Photo / Rodrigo Abd

Трейси Клайн перед началом предвыборного митинга в поддержку кандидата в президенты США от Республиканской партии, бывшего президента Дональда Трампа.

© photo: Sputnik / Kirill Kallinikov / Перейти в фотобанкМосковский марафон.
Московский марафон в России - Sputnik Грузия
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© photo: Sputnik / Kirill Kallinikov
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Перейти в фотобанк
Московский марафон.
© photo: Sputnik / Pelagiia Tikhonova / Перейти в фотобанкМодель демонстрирует одежду из коллекции бренда ZA_ZA в рамках Третьей Московской недели моды в Центральном выставочном зале "Манеж".
Модель демонстрирует одежду из коллекции бренда ZA_ZA в рамках Третьей Московской недели моды в Центральном выставочном зале Манеж, Россия - Sputnik Грузия
10/10
© photo: Sputnik / Pelagiia Tikhonova
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Модель демонстрирует одежду из коллекции бренда ZA_ZA в рамках Третьей Московской недели моды в Центральном выставочном зале "Манеж".
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