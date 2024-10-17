https://sputnik-georgia.ru/20241017/gruzinskie-khlebopeki-ne-otkazhutsya-ot-rossiyskoy-muki-nesmotrya-na-zayavleniya-mukomolov---290399178.html
Грузинские хлебопеки не откажутся от российской муки, несмотря на заявления мукомолов
Грузинские хлебопеки не откажутся от российской муки, несмотря на заявления мукомолов
Sputnik Грузия
Грузинские хлебопеки выбирают российскую муку вместо отечественной, так как она дешевле и качественнее, об этом заявил в интервью Sputnik Александр Корбут... 17.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-17T12:12+0400
2024-10-17T12:12+0400
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"Мукомолы, конечно же, сами хотят перерабатывать зерно, даже российское. Но грузинские хлебопеки выбирают российскую муку вместо отечественной – она дешевле и качественнее”, – рассказал Корбут, вице-президент Российского зернового союза.Российское зерно занимает более 90% грузинского рынка.
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мультимедиа, россия, грузия, sputnik, зерно, грузино-российские отношения, видео
мультимедиа, россия, грузия, sputnik, зерно, грузино-российские отношения, видео
Грузинские хлебопеки не откажутся от российской муки, несмотря на заявления мукомолов
Грузинские хлебопеки выбирают российскую муку вместо отечественной, так как она дешевле и качественнее, об этом заявил в интервью Sputnik Александр Корбут, вице-президент Российского зернового союзa
"Мукомолы, конечно же, сами хотят перерабатывать зерно, даже российское. Но грузинские хлебопеки выбирают российскую муку вместо отечественной – она дешевле и качественнее”, – рассказал Корбут, вице-президент Российского зернового союза.
Российское зерно занимает более 90% грузинского рынка.