https://sputnik-georgia.ru/20241017/gruziya-pokazyvaet-ukraine-chto-s-rossiey-mozhno-snova-druzhit--osnovatel-ukrliks-290399662.html

Грузия показывает Украине, что с Россией можно снова дружить – основатель "Укрликс"

Грузия показывает Украине, что с Россией можно снова дружить – основатель "Укрликс"

Sputnik Грузия

Путь Грузии – это кошмарный пример для Украины, где Грузия показывает, что спустя много лет после конфликта можно вернуться к здоровым и прагматичным... 17.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-17T12:32+0400

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По словам Прозорова, Украина, как верный проводник интересов Запада, постарается предпринять всевозможные попытки, чтобы вернуть Грузию в антироссийское русло. “Пример Грузии, который показывает, что спустя 16 лет после войны можно снова дружить, – кошмарный пример для украинских властей. Он показывает, что через несколько лет после конфликта все равно отношения снова наладятся. Поэтому нынешние украинские власти сделают все, чтобы вернуть Грузии антироссийский политический курс”, - заявил Прозоров.

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