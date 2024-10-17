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Грузия показывает Украине, что с Россией можно снова дружить – основатель "Укрликс"
Грузия показывает Украине, что с Россией можно снова дружить – основатель "Укрликс"
Sputnik Грузия
Путь Грузии – это кошмарный пример для Украины, где Грузия показывает, что спустя много лет после конфликта можно вернуться к здоровым и прагматичным... 17.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-17T12:32+0400
2024-10-17T12:32+0400
2024-10-17T14:33+0400
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По словам Прозорова, Украина, как верный проводник интересов Запада, постарается предпринять всевозможные попытки, чтобы вернуть Грузию в антироссийское русло. “Пример Грузии, который показывает, что спустя 16 лет после войны можно снова дружить, – кошмарный пример для украинских властей. Он показывает, что через несколько лет после конфликта все равно отношения снова наладятся. Поэтому нынешние украинские власти сделают все, чтобы вернуть Грузии антироссийский политический курс”, - заявил Прозоров.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, экспертное мнение, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, экспертное мнение, видео
Грузия показывает Украине, что с Россией можно снова дружить – основатель "Укрликс"
12:32 17.10.2024 (обновлено: 14:33 17.10.2024)
Путь Грузии – это кошмарный пример для Украины, где Грузия показывает, что спустя много лет после конфликта можно вернуться к здоровым и прагматичным отношениям, об этом в интервью Sputnik заявил основатель "Укрликс" Василий Прозоров.
По словам Прозорова, Украина, как верный проводник интересов Запада, постарается предпринять всевозможные попытки, чтобы вернуть Грузию в антироссийское русло.
“Пример Грузии, который показывает, что спустя 16 лет после войны можно снова дружить, – кошмарный пример для украинских властей. Он показывает, что через несколько лет после конфликта все равно отношения снова наладятся. Поэтому нынешние украинские власти сделают все, чтобы вернуть Грузии антироссийский политический курс”, - заявил Прозоров.